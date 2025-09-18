Fiscalía reporta 28 casos de feminicidio y 25000 víctimas de violencia familiar este 2025

Los datos abiertos del Ministerio Público, actualizado hoy, revela que se acumulan unos 28 casos de feminicidios en lo que va del año. Un dato alarmante es la cantidad de niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos tras los feminicidios registrados, que son 51 en total, de los cuales 21 perdieron a sus madres en los crímenes.

La mayoría de los feminicidios fueron cometidos por parejas actuales (20 casos), seguidos de 4 exparejas, 1 padrastro, 1 yerno, 1 conocido y 1 padre.

De los 28 casos, 21 ocurrieron en viviendas y 7 en la vía pública.

Arma blanca, la más usada

En cuanto al método, se registraron 11 muertes con arma blanca, 8 con arma de fuego, 5 por asfixia, 2 por golpes y 2 por quemaduras graves. Además, 6 casos presentaron ensañamiento extremo, entre ellos uno donde la víctima fue descuartizada y decapitada.

El Ministerio Público imputó a 26 presuntos responsables, mientras que 2 agresores se quitaron la vida tras el hecho. Entre los procesados figuran dos suboficiales de policía, un exconvicto y un menor de edad estudiante. En un caso, el agresor ya contaba con orden de restricción judicial. En paralelo, se investigan delitos conexos, como abuso sexual infantil y privación de libertad.

25000 víctimas de violencia familiar

Los registros oficiales revelan que existen 25.000 víctimas de violencia familiar atendidas de enero a septiembre de 2025, con mayor incidencia en Alto Paraná, Central, Asunción y Caaguazú. Con los datos de julio aún en procesamiento, la cifra superará ampliamente ese umbral.

El Ministerio Público recuerda que la violencia es todo acto y/o acciones sistemáticas, que puedan tener como resultado un daño psicológico, físico o un daño sexual. Así también amenazas, coacción, o privación de libertad, u otro tipo de daño, tanto si se producen en la vida pública, laboral o en la vida privada.