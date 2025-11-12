Se hizo viral bailando en medio de baches de J. A. Saldívar y arreglaron avenida

Elenita Villalba se grabó bailando en medio de los baches de la avenida Rojas Cañada que une las ciudades de J. A. Saldívar y Capiatá.
La joven realizó la denuncia al ritmo de “Tropecé de nuevo con la misma piedra”, de Alicia Villarreal.
En el mismo se ven los gigantescos baches de la importante avenida, de la cual es responsable el municipio de J. A. Saldívar.
Lo llamativo fue que tras hacerse viral, al día siguiente, el MOPC envió maquinarias y un equipo de funcionarios para arreglar la transitada vía, según confirmó a nuestra redacción el propio intendente de la ciudad, Diego Alonso (PLRA).
Arreglo de baches
En otro video, la misma mujer muestra como los equipos acudieron hasta el punto que mostró en el video donde estaban los baches.
En el mismo, ella acompañó a los funcionarios e incluso se la ve agarrando escobas para barrer con los vecinos y subiendo a las máquinas que se utilizaron para arreglar los baches.