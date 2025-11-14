Acto por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito

El tercer domingo de noviembre, cada año se recuerda el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, buscando crear conciencia sobre la importancia de la seguridad vial en el mundo.

La fecha se celebra desde el tercer domingo de noviembre del 2005, establecida por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con la entidad, los accidentes de tráfico son la causa principal de muerte de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, en todo el mundo, siendo los motociclistas quienes se encuentran entre los más afectados.

En Paraguay, se estima en general que unas 1.200 familias se ven afectadas por accidentes de tránsito cada año, por las pérdidas irreparables y también por los daños asociados a este tipo de sucesos.

Acto en Asunción

La Asociación de Familiares, Amigos y Víctimas de la Inseguridad Vial (AFAVIV) en Paraguay, organiza para este domingo 16 de noviembre, un acto en el Paseo de los Turistas de la Costanera de Asunción, desde las 17:00, para conmemorar esta fecha.

El acto de este año cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, el Hospital de Traumas (MSPBS), la Municipalidad de Asunción, el Touring y Automóvil Club Paraguayo y la empresa Rodríguez Hnos. SRL, según indicaron. La actividad es abierta para todo público.