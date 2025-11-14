Otra herencia de Nenecho: vecinos temen desmoronamiento en cuenca Santo Domingo

Vecinos del barrio Santo Domingo critican la lentitud con la que avanzan los trabajos de desagüe pluvial en la cuenca de la zona, que había prometido el ex intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), pero que nunca cumplió.

Ahora temen el desmoronamiento de las obras ante la falta de avances, debido a que varias casas están prácticamente al borde de las excavaciones, según denunciaron en contacto con ABC TV.

En marzo de este año, “Nenecho” Rodríguez había realizado la palada inicial de las obras.

Ocho meses después, los vecinos reclaman que no pueden salir más con sus vehículos desde sus viviendas, otros, como los motociclistas y peatones, deben circular por lo poco que sobra de vereda. “Caminamos entre los montículos de arena de la obra”, lamentaron.

Lento avance

La cuenca Santo Domingo fue adjudicada al Consorcio Pluvial Santos, representado, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani. El costo total de la obra es de G. 72.389 millones y el anticipo recibido fue de G. 14.030 millones (19%), para arrancar con las tareas en marzo.

La última verificación por parte del entonces interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, había sido en agosto, cuando se estableció que el desagüe pluvial apenas había avanzado en un 2%.

Según el reporte de ABC TV de esta mañana, en la zona se observaban unos pocos obreros y casi nulas maquinarias. La obra supuestamente debe concluir en 12 meses.

“Hace más de seis meses que esto está así y por lo visto que no va a terminar en lo previsto”, apuntó uno de los vecinos del sitio. Agregó que a veces los obreros solo aparecen para cargar arena, luego se van y recién otro día aparecen.

Los bonos de “Nenecho”

Rodríguez, el ex jefe municipal dejó una deuda de US$ 214 millones por bonos emitidos para obras, muchas de las cuales no se ejecutaron.

Esto se vio hasta su salida, el 22 de agosto, en medio de una intervención por denuncias de escándalos y acusaciones de corrupción durante su administración. El interventor, Carlos Pereira, confirmó que en total se desviaron a gastos corrientes, G. 512.000 millones de bonos que eran para obras, muchas de las cuales nunca se realizaron.

Entre las obras que debieron ejecutarse con los millonarios bonos, figura el desagüe pluvial de la cuenca Santo Domingo.

El trabajo en Santo Domingo está incluido en una lista de ocho proyectos de desagüe pluvial que justificaron la emisión de bonos G8 del año 2022, por G. 360.000 millones. De las 8 cuencas, solo cuatro comenzaron y tienen un lento avance.