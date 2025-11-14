Caravana, prohibición y el conflicto por la acefalía de la Junta Municipal de J. Augusto Saldívar

Concejales opositores al intendente liberal Diego Alonso de J. Augusto Saldívar convocaron para hoy a las 19:00 a una “Caravana Anticorrupción”, en la que denunciarían obras fantasmas de la municipalidad y otros casos de corrupción que atribuyen a la administración de Alonso.

“Nuestra J. Augusto Saldívar está siendo llevada a la ruina por esta administración municipal. Si estás cansado de los caminos destruidos, de las plazas sucias y abandonadas, de la falta de políticas que mejoren la vida de la gente. Si estás cansado de la corrupción impune que avanza sin freno. Sumate a la CARAVANA CONTRA LA CORRUPCIÓN”, compartió en sus redes el concejal del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), Christian Domínguez.

Acto seguido, el intendente municipal, Diego Alonso emitió la Resolución de la Intendencia Municipal Nº 1936/2025, con la que prohibió el ingreso de vehículos con parlantes y accesorios de musicalización de alta definición dentro de la zona urbana de la ciudad desde las 17:00 de hoy, hasta las 08:00 del domingo.

En la misma resolución habilita el predio del Club 3 de Mayo para el ingreso de este tipo de vehículos en el mismo horario citado en la prohibición, para la celebración del Festival De las Hortalizas. En el documento, el intendente “autoriza” a la Policía Nacional a mantener la seguridad, el orden público, prevenir y resguardar la integridad de los ciudadanos que participen del festival.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Denuncian paralización de la Junta Municipal de J. A. Saldívar por indefinición de mesa directiva

Acefalía en la Junta Municipal

Desde el 9 de noviembre la tensión y crisis institucional afecta al municipio de J. Augusto Saldívar, ya que esa fue la fecha en la que feneció el mandato del presidente de la junta, el concejal del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Miguel Escurra y aliado del intendente Alonso. Esto dejó a la junta acéfala y sin el doble voto del presidente, según denuncian los concejales opositores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La acefalía se produce principalmente por un empate que existe entre el oficialismo y la oposición, ya que cada sector cuenta con seis concejales; sin embargo, pese a esta situación, el expresidente de la junta convocó sucesivas sesiones extraordinarias para elegir una nueva mesa directiva, pese a que los opositores insisten en que son ilegales.

Por su parte, los oficialistas sostienen que de acuerdo a una modificación de su reglamento interno, un concejal que tenga tres ausencias injustificadas puede ser sustituido por uno de los suplentes convocado por el presidente de la junta; sin embargo, tampoco logran que el mismo jure, ya que no cuentan con el quorum suficiente, aunque señalan que es potestad del presidente de la junta (quien tiene mandato fenecido) el convocar al suplente automáticamente.

El episodio más grave ocurrió el miércoles 12 de noviembre, en una de estas convocatorias irregulares, durante la cual Escurra ordenó a las secretarias impedir a los opositores que firmen el libro de asistencia, y durante la lectura del orden del día, que tenía como único punto la elección de la Mesa Directiva, intentó incorporar al suplente Isidro Zapata (ANR) directamente a un curul, sin juramento previo ni destitución del concejal titular.

Los concejales opositores se retiraron al darse cuenta de lo que tramaba el expresidente de la junta, por lo que dejaron sin cuórum la sesión. Aun así, Escurra sentó al suplente a fin de conseguir su reelección como presidente por quinta vez, lo cual constituiría una irregularidad grave, según denuncian los concejales.

Lea más: Se hizo viral bailando en medio de baches de J. A. Saldívar y arreglaron avenida

Quiebre institucional y denuncias penales

La mitad de los concejales de J. Augusto Saldívar sostienen que las acciones del expresidente vulneran el reglamento interno y podrían encuadrarse en delitos como usurpación de funciones públicas, además de que aseguran que el oficialismo busca frenar la aprobación de una intervención a la gestión de Alonso.

El bloque de concejales oficialista está compuesto por Edgar Giménez (ANR), Mario Godoy (PLRA), Miguel Escurra (PLRA), Antonio López (PLRA), Andrés Martínez (PLRA), Julio Giménez (PLRA).

Por su parte, la bancada de oposición está compuesta por Christian Domínguez (PRF), Carlos Núñez (PLRA), Alfredo Rojas (PLRA), Marta Ferrari (ANR), Juan Ferrari (ANR), Derlis Espínola (PLRA).