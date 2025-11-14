Paraguarí: 17 detenidos y dos imputados en Fiscalía

El grupo de 17 personas llegó a la Fiscalía de la Unidad Penal Nº 1 de Paraguarí para interiorizarse sobre la causa que se les investiga. Al ser consultados sus datos, se constató que todos tenían orden de detención y fueron aprehendidos con el apoyo de la Comisaría Primera y del Grupo Táctico de la Dirección de la Policía Nacional del departamento de Paraguarí.

Lea más: Paraguarí: detienen a un “torero” y recuperan un vehículo registrado como robado en Fernando de la Mora

Durante la intervención quedaron demorados Lucas Marcelo Romero García, Enzo Eulogio Luis Solís Acosta, Edgar Henry Aquino Miranda, Luis Enrique Fretes Medina, Fernando Iván Velázquez Cantero, Juan Pablo Alcaraz Chilavert, Ricardo Noceda Núñez, Herit Stuart Lugo Luján y Gustavo Alexander Alfonso Bogarín.

Asimismo, fueron aprehendidos Carlos Osmar Cristaldo Barreto, Iber Alexander Alcaraz Bansoz, Arnaldo Dionisio Otazú Pereira, Dennis Abraham Aquino Giménez, Hernán Rodrigo Ozorio Torres, Kevin Iván Lezcano Espinoza y José Sebastián Acosta Esquivel. Tras ser puestos a disposición de la agente fiscal de la Unidad Penal Nº 1, Milena Basualdo dispuso que sean liberados, pero siguen vinculados a la investigación.

Asimismo, la agente fiscal imputó a Carlos Bóveda Samaniego por el supuesto hecho de “Perturbación a la Paz Pública” y a Óscar Hugo Maldonado Colmán por la presunta comisión de “Intervenciones Peligrosas en el Tránsito Terrestre y Obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito”. Solicitó, además, a la jueza de Garantía Digna Ocampo que declare la rebeldía de ambos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hallan cuerpo sin vida de un militar al costado de ruta PY01 acceso Paraguarí – Carapeguá

Los imputados habrían contratado a los aprehendidos hoy en la Fiscalía para que realicen la limpieza del inmueble donde funciona el campo comunal en el distrito de General Bernardino Caballero, departamento de Paraguarí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antecedentes

El hecho ocurrió el 6 de octubre pasado, entre manifestantes que defendían el campo comunal de la compañía Zorrilla Cué, en el distrito de General Bernardino Caballero, y un grupo armado que llegó al lugar con pasamontañas, honditas, machetes y gas pimienta, ocasionando incidentes.

Según reportes oficiales, todos los aprehendidos fueron denunciados por actuar de manera violenta contra los ocupantes del campo comunal, que está en litigio judicial.

En el enfrentamiento resultaron con lesiones Carlos Miguel Balbuena, Liz Rossana Giménez de Pérez, Pastora Brítez de Quintana, María Monserrath Quintana Brítez y el suboficial Blas Raúl Quintana Olmedo.