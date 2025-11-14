San Miguel: vecinos de Ysypo e Ysypo Potrero denuncian inacción para la reparación de caminos

Los caminos vecinales de las comunidades Ysypo e Ysypo Potrero, en el distrito de San Miguel, Misiones, están en pésimas condiciones y, en ese sentido, los vecinos señalan que, con o sin lluvia, la circulación se vuelve complicada.

Los mismos reclaman a las autoridades una intervención real y eficiente, pidiendo reparaciones de calidad y no trabajos “vai vai (mal hechos)” que duran menos de un mes.

Lea más: San Juan Bautista: pobladores de la comunidad de Ibañez Rojas claman por un camino de todo tiempo

Exigen respuestas urgentes para garantizar el tránsito seguro en la zona, ya que todos los días de dicha comunidad salen personas a trabajar y circulan también productores agrícolas y hortícolas.

“Tenemos un camino en estado calamitoso, prácticamente intransitable, con o sin lluvia. Nuestra familia sufre cada día, porque mis hermanos son docentes y deben salir a diario hasta sus instituciones educativas. También necesitamos visitar a nuestros padres, que ya son de la tercera edad y no pueden quedarse solos. Pasamos por muchas dificultades debido al mal estado de la ruta”, relató Mirian Pesoa, pobladora de la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alegan que no ingresan las máquinas por lluvia

La misma agregó que, cuando presentan notas para la reparación del camino o le llaman a alguna de las autoridades, ya sea municipal o departamental, les mencionan que no se puede ingresar la maquinaria a la zona, ya que constantemente está lloviendo y, por esa razón, no se puede hacer ningún trabajo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo les puedo decir a esas personas o autoridades que nos dicen que no se puede meter maquinaria porque constantemente llueve, es mentira, porque esta situación no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo. En algunas ocasiones vienen y realizan un trabajo desprolijo, vai vai, y que ni un mes dura para descomponerse todo nuevamente”, manifestó Pesoa.

El reclamo tanto de esta ciudadana como el de sus vecinos, pobladores de estas dos compañías del distrito de San Miguel, es el mismo. Piden una acción inmediata para la reparación, pero que se realice una buena reparación, para que evitar que en 15 o 22 días vuelva a descomponerse el asfalto.