Varios heridos tras choque frontal entre un colectivo y un camión en la ruta PY03

El suceso se produjo aproximadamente a las 2:20 de este viernes, sobre la ruta PY03, en el km 142 de la compañía Santa Ana de este municipio. Fue protagonizado por un ómnibus de la empresa La Sampedrana S.A., guiado por Óscar Concepción Matiauda Lezcano (42). El mismo sufrió una grave herida en un brazo.

Estaba acompañado por Hugo López Morínigo (49), domiciliado en la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, y Víctor Manuel Cabrera López (27), con domicilio en la ciudad de Lambaré, quienes sufrieron lesiones.

Entre los pasajeros heridos se encuentran Maribel Ledesma Zarate (18), afincada en San Pedro de Ycuamandyyú, y Alba Nancy Licitra Pesoa (34), domiciliada en el barrio San José de Ciudad del Este. Los demás pasajeros del ómnibus salieron ilesos, según el informe preliminar de la policía interviniente.

De acuerdo con los datos extraoficiales, el colectivo llevaba unos 20 pasajeros.

El otro rodado involucrado es un camión de la marca Mercedes-Benz, modelo 814 y guiado por Félix Antonio Otazú Rotela (36), domiciliado en la colonia Suizo Cue, distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú, quien estaba en compañía de Raúl Santacruz Casco (37), residente de de Suizo Cue, Maracaná. Ambos heridos fueron derivados al hospital de traumas.

Intervención

El hecho fue intervenido por personal de patrulla de la comisaría 8ª de San Estanislao y combatientes de los cuerpos de bomberos voluntarios azules y amarillos de la ciudad. Los heridos fueron derivados primeramente al hospital del IPS y al hospital distrital de Santaní, a cargo de los móviles de los dos cuerpos de bomberos que actuaron en el procedimiento.

Conforme a los datos recabados por los intervinientes, el vehículo de pasajeros venía de la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú, con destino a la capital del país, mientras que el camión de mediano porte se movilizaba de sur a norte y tenía como itinerario llegar a la localidad de Maracaná, departamento de Canindeyú.

“Desgracia con suerte”

Al respecto, el jefe de la comisaría 8ª de San Estanislao, comisario Diego Espínola, señaló que afortunadamente la colisión de los rodados solamente ocasionó daños materiales y no la pérdida de vidas humanas.

El caso está siendo investigado por el fiscal de turno de Santaní, Alexander Rodrigo Argüello.