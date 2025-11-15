Intendente de San Bernardino hizo el vacío a la Cámara de Comercio

La reunión estaba fijada para hoy las 10:00 y tenía como objetivo definir la renovación de permisos para los locales Mokai, Monkey Jack, Mambo SanBer y TAO, además de la participación de ASOTEL y vecinos de la zona del Anfiteatro.

Sin embargo, según confirmaron desde la Cámara, empresarios y residentes esperaron una hora y media, sin que el jefe comunal se presentara ni ofreciera una reprogramación inmediata. La falta de respuesta generó indignación ante la cercanía de la temporada alta.

“Solo pedimos previsibilidad”, afirma la Cámara

La presidenta del gremio, Marilín Caballero Scavone, insistió en la urgencia de la reunión para definir los contratos correspondientes a diciembre 2025, enero y febrero de 2026, con el fin de otorgar previsibilidad a los locales nocturnos y tranquilidad a los vecinos.

“Lo que queremos es que se cumpla la ordenanza vigente para esta temporada. El intendente solo debe preparar y firmar los contratos para que se pueda pagar el alquiler, la patente y que cada local empiece a organizar su boliche”, explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recordó que las discotecas instaladas en el anfiteatro operan allí desde hace más de 12 años, y aunque la actividad pueda molestar a algunos residentes, la zona siempre fue considerada un polo nocturno de San Bernardino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Caballero destacó que estas empresas generan una importante cadena económica, con empleos directos e indirectos, además del impacto en vendedores y comercios que dependen del movimiento veraniego; además pagan sus impuestos.

”Sólo en la temporada pasada, San Bernardino recibió más de 150.000 personas por fin de semana. No podemos volver a un pasado donde era solo una villa veraniega. Tenemos que avanzar hacia el concepto de San Ber 365, como plantea la Senatur”, remarcó.

A esto se suma la situación hotelera: varios establecimientos están a la venta debido a la falta de reservas y la caída del movimiento turístico.

Preocupación por la falta de planificación

Tras la extensa espera, empresarios y vecinos lamentaron la ausencia del intendente y advirtieron que el retraso en la firma de contratos afecta directamente la planificación de la temporada de verano, uno de los periodos de mayor impacto económico para San Bernardino.

Intendente se niega a firmar contratos

Según representantes del sector, el intendente Ruiz Díaz se niega a firmar los contratos de alquiler con los locales nocturnos que funcionan en el predio del Anfiteatro José Asunción Flores, poniendo en riesgo la apertura de discotecas y bares para la temporada 2025/2026.

Los gremios del turismo afirman que esta postura viola la Ordenanza Municipal N° 55/2025, que autoriza el funcionamiento de locales nocturnos en el anfiteatro hasta las 05:00.

Según denunciaron, el jefe comunal habría señalado que solo firmará los contratos con autorización del presidente Santiago Peña, e incluso pidió a los empresarios que “intercedan” ante el mandatario para lograr el aval.

Lea más: San Bernardino: intendente no se presentó hoy y se niega a firmar contratos con bares del Anfiteatro

Acuerdo previo en 2023

En 2023 se había acordado con los locales nocturnos que solo podrían operar en el anfiteatro por dos años más y luego debían trasladarse a una zona mixta, autorizada en un área conocida como Pirayu’i, ubicada a 1,5 km del anfiteatro. Sin embargo, la ordenanza vigente habilita su funcionamiento durante esta temporada, lo que exige la firma de los contratos.

La Municipalidad no respondió

Intentamos tener la postura del intendente Emigdio Ruiz Díaz, llamando a su número con terminación 912, pero no atendió.

Quedamos abiertos a incluir su versión si desea brindar declaraciones.

Lea más: Intendente de San Ber recibió orden de Santi Peña, acusan