Operación Escudo Guaraní: incautan marihuana en “Cachimbo”, Pedro Juan Caballero

En el marco de la Operación Escudo Guaraní, de lucha contra el crimen organizado transnacional y las organizaciones terroristas internacionales el Comando de Operaciones de Defensa Interna ha llevado a cabo con éxito una patrulla de reconocimiento en la zona conocida como “Cachimbo”, ubicada en el distrito de Pedro Juan Caballero.

Durante esta operación, se encontraron campamentos precarios que albergaban presunta marihuana prensada y picada, así como diversos elementos utilizados para su procesamiento.

La acción contó con la presencia de la agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N° 2, Rosana Isabel Coronel.

En el lugar se logró incautar

1,200 kg de marihuana prensada.

10,000 kg de marihuana picada, distribuidos en bolsas de arpillera.

Cinco campamentos precarios.

14 prensas hidráulicas.

Dos balanzas electrónicas.

23 gatos hidráulicos.

40 zarandas.

Siguiendo las instrucciones de la fiscal, se procedió a la incineración de los elementos incautados, asegurando la preservación de muestras para análisis primarios y laboratoriales.

El perjuicio económico para las organizaciones criminales sería de 1.680.000 dólares aproximadamente.