CODI envía refuerzos tras ataque a banco en Katueté

El comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), general Alberto Gaona, informó que ya se enviaron refuerzos del destacamento de fuerzas especiales al área afectada tras el asalto al banco Itaú ubicado en el centro de Katueté.

“Ya estamos trabajando, de hecho que yo hablé recientemente con el comandante de la Subárea N° 5 y ya se está enviando destacamento de fuerzas especiales en la zona”, señaló.

Explicó que los refuerzos no se dirigen específicamente al punto del asalto, ya que los criminales abandonaron el lugar tras el ataque.

“Estamos enviando también gente de inteligencia para que hagan los trabajos correspondientes”, añadió.

Falta de cámaras complica las investigaciones

El general Gaona reconoció que la zona presenta limitaciones en sistemas de videovigilancia, lo que dificulta la obtención de evidencias.

“Hay muchas limitaciones en cuanto cámaras de seguridad y, en ese sentido, es válido también cualquier dato que se pueda conseguir fuera de lo que se refiera a gente de inteligencia”, dijo.

Añadió que el trabajo “tiene su proceso” y que no se descarta ninguna línea de investigación.

CODI no recibió aviso inmediato del ataque

Consultado sobre la ausencia de una respuesta inmediata, Gaona afirmó que el CODI no fue notificado del ataque en tiempo real.

“Nosotros actuamos en consecuencia a un aviso, a un requerimiento operacional, pero ahora mismo nos estamos desayunando esta noticia”, expresó.

Coordinación y protocolos en revisión

A pesar de que el CODI opera en la zona, el comandante explicó que la Policía local es independiente de dicho Comando y debe solicitarle apoyo de forma directa.

“Nosotros tenemos elementos de la Policía encuadrados dentro del CODI, pero que se basan más en el trabajo de inteligencia”, precisó.

No obstante, el general reconoció que el hecho podría servir para mejorar la coordinación entre instituciones y analizar la necesidad de protocolos que permitan una respuesta más rápida en casos similares.