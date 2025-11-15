Nacionales
15 de noviembre de 2025 - 17:46

Pasión albirroja: así viven los paraguayos la previa en EE.UU.

Hinchas paraguayos ya se concentran en las inmediaciones del Subaru Park para alentar a la Albirroja en su primer amistoso de la última Fecha FIFA del año.
Hinchas paraguayos ya se concentran en las inmediaciones del Subaru Park para alentar a la Albirroja en su primer amistoso de la última Fecha FIFA del año.

Hinchas paraguayos ya se concentran en las inmediaciones del Subaru Park para alentar a la Albirroja en su primer amistoso de la última Fecha FIFA del año. Entre banderas paraguayas, asadito y conservadoras, la fiesta ya empezó lejos de casa.

Por ABC Color

La Selección Paraguaya juega esta tarde ante Estados Unidos, pero el partido ya comenzó fuera de la cancha. En Chester, Pensilvania, donde se encuentra el Subaru Park, los paraguayos residentes en distintas ciudades estadounidenses se empezaron a reunir desde temprano para vivir la previa como se hace en casa.

Lea más: A qué hora juega hoy EE.UU. vs. Paraguay y dónde ver en vivo

Los connacionales llevaron sus sillas plegables, conservadoras, barbecue, música y la inconfundible paraguaya ondeando.

Hinchas paraguayos ya se concentran en las inmediaciones del Subaru Park para alentar a la Albirroja en su primer amistoso de la última Fecha FIFA del año.
Hinchas paraguayos ya se concentran en las inmediaciones del Subaru Park para alentar a la Albirroja en su primer amistoso de la última Fecha FIFA del año.

Familias enteras se trasladaron en inmediaciones del estadio para demostrar la vibra albirroja, ya calentando motores con miras al mundial 2026. No importa si hace frío, el albirrojo no deja de alentar ni de acompañar a su selección.

Hinchas paraguayos ya se concentran en las inmediaciones del Subaru Park para alentar a la Albirroja en su primer amistoso de la última Fecha FIFA del año.
Hinchas paraguayos ya se concentran en las inmediaciones del Subaru Park para alentar a la Albirroja en su primer amistoso de la última Fecha FIFA del año.

La hora del partido

El juego está marcado para las 19:00. La transmisión estará disponible a través de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en YouTube

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Artículos relacionados

Los jugadores de la selección de Paraguay entonan el himno nacional paraguayo en la previa del partido amistoso ante Japón en el estadio Panasonic Suita, en Osaka, Japón.
Selección Paraguaya
A qué hora juega hoy EE.UU. vs. Paraguay y dónde ver en vivo
Ver más