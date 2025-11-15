Pasión albirroja: así viven los paraguayos la previa en EE.UU.

La Selección Paraguaya juega esta tarde ante Estados Unidos, pero el partido ya comenzó fuera de la cancha. En Chester, Pensilvania, donde se encuentra el Subaru Park, los paraguayos residentes en distintas ciudades estadounidenses se empezaron a reunir desde temprano para vivir la previa como se hace en casa.

Los connacionales llevaron sus sillas plegables, conservadoras, barbecue, música y la inconfundible paraguaya ondeando.

Familias enteras se trasladaron en inmediaciones del estadio para demostrar la vibra albirroja, ya calentando motores con miras al mundial 2026. No importa si hace frío, el albirrojo no deja de alentar ni de acompañar a su selección.

La hora del partido

El juego está marcado para las 19:00. La transmisión estará disponible a través de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en YouTube

