Un corazón para Bianca: situación es “crítica” y padres se sienten abandonados por el gobierno

En comunicación con ABC Cardinal este sábado, William Balbuena, padre de la niña Bianca Sofía Balbuena, quien lleva dos años hospitalizada esperando un trasplante de corazón, manifestó su descontento con el sistema de trasplantes de órganos en Paraguay y lo que considera una falta de acción por parte del gobierno para ofrecer soluciones a personas en situaciones como la de su hija.

Bianca Balbuena, de poco menos de 3 años de edad, está en la lista de espera para un trasplante de corazón desde noviembre de 2023. Actualmente su corazón funciona solo a un 18 por ciento de su capacidad normal debido a un cuadro de miocardiopatía dilatada y la situación de la menor, según la describió su padre, es “crítica”.

“Estamos dos años esperando un trasplante cardiaco para Bianquita, que cada día su situación está más difícil”, lamentó William Balbuena. “Cada día es interminable, (Bianca) está en una situación crítica y el sistema de salud no se mueve, no tenemos información”.

Lea más: Bianca espera un corazón: padres recurren a carta abierta dirigida a Peña

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta semana, los padres de Bianca publicaron una carta abierta dirigida al presidente Santiago Peña en la que piden al mandatario una audiencia para pedirle que se tomen pasos para mejorar el sistema de donaciones de órganos, para dar a pacientes pediátricos como Bianca más posibilidades de sobrevivir.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nos mienten y luego nos dejan a la deriva”

Balbuena comentó que el deseo de su familia es llevar a Bianca a otro país para un trasplante, pero señaló que hay regulaciones internacionales que lo impedirían, ya que establecen que “tenés que quedarte en tu país si hay el sistema de trasplantes”, a pesar de que ese sistema “no está funcionando” en Paraguay.

Agregó que hicieron también un pedido por nota al Ministerio de Salud Pública preguntando sobre la posibilidad de un convenio con el gobierno de Argentina por el cual un corazón compatible pueda ser traído desde el país vecino, pero manifestó que aún no han recibido respuesta”.

Balbuena cuestionó que el gobierno paraguayo solo los reciba “cuando hacemos ruido” y solamente para “calmarnos” y luego abandonarlos “cuando se enfría la situación”.

“Mienten, juegan por el sentimiento de la gente”, declaró. “Los padres nos desvivimos por nuestros hijos y depositamos nuestra confianza en ellos, nos mienten y luego nos dejan a la deriva”.