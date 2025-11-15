Nacionales
15 de noviembre de 2025 - 22:03

Video: a pesar de la derrota, paraguayos residentes en EEUU vibraron con la Albirroja

Al inicio del encuentro entre Paraguay y Estados Unidos en el Subaru Park, en el primer amistoso de la última Fecha FIFA del año, los compatriotas residentes en el país del norte se hicieron sentir, especialmente cuando se cantó el himno nacional.

Por ABC Color

El coro del himno nacional paraguayo retumbó en el Subaru Park, en Chester, Pensilvania, donde la Albirroja perdió 2-1 ante la selección de Estados Unidos. A pesar de la derrota, los compatriotas mostraron su pasión y aprovecharon la oportunidad para confraternizar entre connacionales.

Paraguayos que viven en diferentes ciudades de Estados Unidos hoy se hicieron presente para alentar a la Albirroja, con miras al Mundial 2026.

Viajaron varios kilómetros y disfrutaron de una importante previa antes del inicio del partido, con todo tipo de comida, entre ellas el infaltable asado.

Lea más: Pasión albirroja: así viven los paraguayos la previa en EE.UU.

Con gran expectativa llegaron en grupos de familias y amigos, con la albirroja puesta y la bandera paraguaya en mano, además de carteles de aliento para la selección.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paraguayos alientan a la Albirroja en Estados Unidos.
Paraguayos alientan a la Albirroja en Estados Unidos.

Soy Guarní, soy mbareté” y “Maaiko oimoata”, rezaban algunos de los carteles.

Comentan que hubiese sido mejor ganar, pero sentir la pasión albirroja “en vivo y en directo”, valió la pena el sacrificio del viaje.