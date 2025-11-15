Video: a pesar de la derrota, paraguayos residentes en EEUU vibraron con la Albirroja

El coro del himno nacional paraguayo retumbó en el Subaru Park, en Chester, Pensilvania, donde la Albirroja perdió 2-1 ante la selección de Estados Unidos. A pesar de la derrota, los compatriotas mostraron su pasión y aprovecharon la oportunidad para confraternizar entre connacionales.
Paraguayos que viven en diferentes ciudades de Estados Unidos hoy se hicieron presente para alentar a la Albirroja, con miras al Mundial 2026.
Viajaron varios kilómetros y disfrutaron de una importante previa antes del inicio del partido, con todo tipo de comida, entre ellas el infaltable asado.
Con gran expectativa llegaron en grupos de familias y amigos, con la albirroja puesta y la bandera paraguaya en mano, además de carteles de aliento para la selección.
“Soy Guarní, soy mbareté” y “Maaiko oimoata”, rezaban algunos de los carteles.
Comentan que hubiese sido mejor ganar, pero sentir la pasión albirroja “en vivo y en directo”, valió la pena el sacrificio del viaje.