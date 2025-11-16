Estragos por temporal en Guairá: adolescente herida, vivienda destechada, animales muertos y daño a la infraestructura pública

Las fuertes ráfagas de viento y la intensa lluvia desatadas este domingo provocaron cuantiosos daños materiales en distintos barrios y compañías de Villarrica, así como en otros distritos del departamento de Guairá, conforme a los informes oficiales de la Policía Nacional. Entre los hechos más graves se destaca la lesión sufrida por una adolescente de 15 años, el destechamiento de una vivienda, la caída de una columna eléctrica y un árbol que terminó impactando sobre un vehículo y sobre ganado vacuno.

El primer reporte con afectación a personas se registró a las 16:20, cuando dos azulejos se desprendieron de la fachada del edificio de la Dirección Nacional de Ingreso Tributario (DNIT), ubicado en pleno centro de Villarrica. Los fragmentos cayeron desde unos cinco metros y golpearon en la cabeza y el hombro a una adolescente que caminaba por la vereda.

Bomberos Voluntarios acudieron al sitio y trasladaron a la joven al Hospital Regional, donde permaneció bajo observación acompañada de su madre.

En otro sector, la Comisaría 17ª de Gral. Eugenio A. Garay reportó la caída de un árbol sobre un camión pequeño, propiedad de Darío Arnaldo Troche Báez. El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en el barrio Centro. El rodado sufrió daños considerables, aunque no se registraron heridos.

A esa misma hora, en la Compañía Cerrito de la misma jurisdicción, la caída de una rama de gran tamaño impactó sobre una vaca lechera perteneciente a Carolina Rotela Villalba. El animal quedó con lesiones de consideración y, según informó la propietaria, deberá ser faenado debido al estado en que quedó tras el siniestro.

La Comisaría 13ª de Dr. Bottrell reportó el destechamiento de una vivienda en el barrio Tacuapity, donde la casa de Martina Cardozo de Duarte, de 65 años, perdió el techo de una pieza y el corredor. La mujer no se encontraba en ese momento en el domicilio, por lo que no hubo heridos.

En el barrio Santa Librada, de Villarrica, agentes de la Comisaría 2ª intervinieron a las 18:20 tras la caída de una columna y cables del tendido eléctrico sobre la avenida Italia. El área fue rápidamente acordonada y se convocó a personal técnico de la Compañía de Luz y Fuerza S.A. (Clyfsa) para restablecer la seguridad y el servicio.

La Comisaría 3ª Centro informó además la caída de árboles y cables del tendido eléctrico en dos puntos: Presidente Franco casi Curupayty, en cercanías del edificio antiguo del Instituto de Previsión Social (IPS), y Gregorio Benítez casi Cnel. Oviedo, en inmediaciones del Parque Manuel Ortiz Guerrero. Las áreas afectadas fueron intervenidas por cuadrillas de Clysa para despejar la vía pública.

Las distintas dependencias policiales continúan realizando patrullajes y verificaciones en sus áreas para detectar otros posibles daños no reportados aún.