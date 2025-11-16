Nacionales
16 de noviembre de 2025 - 21:53

Temporal causa destechamientos en San Juan Bautista de Ñeembucú

Varias viviendas quedaron afectadas por el temporal que azotó la ciudad de San Juan de Ñeembucú.
SAN JUAN DE ÑEEMBUCÚ. Un fuerte temporal registrado en la tarde de este domingo dejó a varias familias con daños parciales en sus viviendas en la compañía Jakare Costa, distrito de San Juan Bautista de Ñeembucú,sin que se reportaran personas lesionadas. Agentes policiales y el Comité de Emergencia Departamental movilizaron asistencia inmediata en la zona.

Por ABC Color

Según el informe de la Subcomisaría 7ª de Estero Cambá, los vientos del temporal arrancaron parte de los techos de viviendas de material cocido pertenecientes a Óscar Vázquez (39) y Asunción Vázquez Mazo (42), ambos residentes en Potrero Tajy.

Asimismo, la vivienda de Gregoria Ramona Silva Aranda, situada en Jakare Costa, también resultó afectada.

Sin embargo, el personal policial no pudo llegar hasta el sitio debido al mal estado del camino, completamente inaccesible tras la tormenta.

En estas condiciones quedó una de las viviendas afectadas por el temporal.
Relevamiento de datos

Uniformados del servicio externo de la Policía Nacional continúan realizando el relevamiento de daños en la zona.

El hecho fue comunicado al Comité de Emergencia Departamental de la Gobernación de Ñeembucú, así como al responsable de la ANDE en el área, para los trabajos de reposición del servicio eléctrico afectado por el temporal.