Temporal causa destechamientos en San Juan Bautista de Ñeembucú

Según el informe de la Subcomisaría 7ª de Estero Cambá, los vientos del temporal arrancaron parte de los techos de viviendas de material cocido pertenecientes a Óscar Vázquez (39) y Asunción Vázquez Mazo (42), ambos residentes en Potrero Tajy.

Asimismo, la vivienda de Gregoria Ramona Silva Aranda, situada en Jakare Costa, también resultó afectada.

Sin embargo, el personal policial no pudo llegar hasta el sitio debido al mal estado del camino, completamente inaccesible tras la tormenta.

Relevamiento de datos

Uniformados del servicio externo de la Policía Nacional continúan realizando el relevamiento de daños en la zona.

El hecho fue comunicado al Comité de Emergencia Departamental de la Gobernación de Ñeembucú, así como al responsable de la ANDE en el área, para los trabajos de reposición del servicio eléctrico afectado por el temporal.