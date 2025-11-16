Temporal deja fuera de servicio 74 alimentadores y obliga a ANDE a activar Código Rojo

El fuerte temporal que azotó este domingo a Asunción y varios departamentos del país provocó severos daños en el sistema eléctrico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), dejando fuera de servicio 74 alimentadores de 23.000 Voltios del Sistema Metropolitano.

La tormenta, que llegó con ráfagas de viento y abundante lluvia, ocasionó la caída de árboles de gran porte sobre tendidos eléctricos, cables sueltos, postes y columnas rotas, además de transformadores dañados. Entre los incidentes más relevantes se reportó la caída de una columna y la avería de un transformador de distribución sobre la avenida Bruno Guggiari, en Asunción.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, junto con el director de Distribución, José González, acompañó en terreno las tareas de reposición del servicio. Ante la magnitud de los daños en la región Metropolitana y el departamento Central, la institución activó el Código Rojo del Protocolo de Apoyo a Emergencias, sumando 50 cuadrillas adicionales para acelerar los trabajos.

Se normalizó el 72% de alimentadores afectados

Hasta las 22:00, la ANDE informó que el 72% de los 74 alimentadores afectados ya fue normalizado, aunque aún permanecen fuera de servicio 17 líneas de Media Tensión, que perjudican a zonas de Asunción, San Antonio, Luque, Limpio, San Lorenzo, Capiatá, Lambaré y Villeta.

Los equipos técnicos trabajan para restablecer el suministro en su totalidad, priorizando la atención a hospitales, centros asistenciales y áreas vulnerables, sin descuidar las medidas de seguridad tanto para los funcionarios como para la ciudadanía.