Liberación: pobladores inauguran un polideportivo

Del acto de inauguración participaron autoridades locales, departamentales y nacionales, acompañadas por varias instituciones educativas y deportivas, entre otras. Las instalaciones inauguradas cuentan con una extensión de 42 metros de largo y 36 metros de ancho, con graderías para unas 300 personas.

El fondo destinado para el polideportivo alcanza la suma de G. 1.475.875.518, pagadero con el método plurianual proveniente de los recursos de Royalties.

La edificación de la obra fue adjudicada a la empresa Construcciones El Favorito, representada por Facundo José Correa Godoy y durante la habilitación oficial del espacio recreativo, los participantes del acto manifestaron su satisfacción por la obra inaugurada, que sin lugar a dudas será de mucha utilidad para los libereños, principalmente para el desarrollo de las actividades culturales, sociales, deportivas y de los demás eventos que requieren de un lugar apropiado, indicaron.

Importante espacio

Leda Cuenca, representante de una universidad privada de la ciudad, expresó que para el sector educativo contar con un espacio de estas características es más que importante, atendiendo que muchas veces hay competencias deportivas donde participan estudiantes de diferentes sedes educativas que precisan de un lugar adecuado para albergar a las comitivas, enfatizó.

Inversión por la ciudad

Por su parte, el intendente municipal de Liberación, Milciades Olmedo (Alianza), manifestó que, como autoridad del distrito, se siente satisfecho por la inversión y el reconocimiento de los pobladores por la obra habilitada en la ciudad, que está a disposición de todos los habitantes de la zona para las actividades que quieran organizar en el local.

También mencionó que, por el momento, el polideportivo cuenta con una gradería para unas 300 personas aproximadamente, pero que hay suficiente espacio para seguir ampliando más adelante, toda vez que se disponga de los recursos necesarios para invertir en las mejoras de las instalaciones, aseveró.