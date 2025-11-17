Reunión de disidencia colorada: precandidatos a intendente de Asunción no quieren acuerdo con HC

Los cinco precandidatos a la intendencia de Asunción de la disidencia colorada, que responden a diferentes liderazgos, fueron convocados por Juan Villalba y Hugo Ramírez, del movimiento Fuerza Republicana, que lidera Hugo Velázquez. Buscan llegar a un acuerdo para el mecanismo de elección.
El diputado Daniel Centurión manifestó que lo más importante es trabajar sobre acuerdos programáticos y consensuar para que una sola candidatura salga de la disidencia.
“Lo que tenemos en frente no es fácil, tenemos al Gobierno central, al municipal y al partidario y sería un despropósito ir divididos a las próximas elecciones internas”, sostuvo.
Por su parte, Nicolás Zárate, candidato de Héroes Republicanos, dio un no rotundo a una posible “concordia colorada”, alegando que no comparten los principios con HC.
“Creemos que tenemos que ir a internas y que tenemos que escucharle al pueblo, pero no creemos en un acuerdo de cúpula y estamos totalmente en contra de Honor Colorado”, enfatizó.
Agregó que Honor Colorado está haciendo mucho daño al partido y al país. “Lo que vimos en Ciudad del Este es una demostración del hastío que hay hacia el cartismo”.
El precandidato de Fuerza Republicana, Juan Villalba, indica que el objetivo es unificar la disidencia para enfrentar al oficialismo en las internas partidarias.
“Creemos que esta fórmula no va a fallar ahora y es una forma de despegarnos del oficialismo“, especificó.