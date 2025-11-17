Video: rampa de frenado salvó a camión de ladrillos en PY02

Un camión blanco, cubierto con una lona verde y cargado con ladrillos, tuvo que recurrir al uso de la rampa de frenado ubicado en la bajada de la ruta PY02, en la zona de Pedrozo. El uso de emergencia fue debido a una falla en sus frenos.

Según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tras la utilización de la rampa, el conductor salió completamente ileso del percance. Asimismo, se evitó un posible accidente de tránsito.

Según la cámara de circuito cerrado, el hecho fue a las 10:06 de este lunes. En el video se ve que el camión estaba circulando a fuerte velocidad y entró en la rampa de emergencia. La velocidad del vehículo hizo que se arrastrara por varios metros hasta que se detuviera completamente.

El MOPC destaca que la rampa no tiene costo alguno para el usuario y es una herramienta efectiva.

Asimismo, Rutas del Este mencionó que desde su habilitación, en septiembre de 2023, esta infraestructura vial ha demostrado ser un elemento clave en la prevención de accidentes graves.