Vuelo de conferencista mexicano fue desviado por la tormenta: “Fue la peor turbulencia de nuestras vidas”

Daniel Habif, considerado uno de los oradores de habla hispana más influyentes a nivel mundial, dará una conferencia este lunes en nuestro país, por lo que ayer tenía previsto llegar desde Buenos Aires, Argentina. Por causa de la tormenta, su vuelo fue derivado a Córdoba y en sus redes sociales comentó su mala experiencia.

“Acabo de vivir junto a mi esposa, y equipo la peor turbulencia y tormenta de nuestras vidas en un avión. Íbamos en camino a Asunción Paraguay desde Buenos Aires y les prometo que la sentí muy muy cerca cerca. Ahora estamos en Córdoba Argentina, ya que nos desviaron y al parecer vamos de regreso a Buenos Aires sin saber cuál será el siguiente paso. ¡Nada nos pertenece! El mañana no es nuestro, ni el segundo siguiente”, escribió en su cuenta de X.

El usuarios de X “@JgaleanoAntunez”, comenta que también estuvo en el mismo vuelo, “terrible lo que pasamos, una irresponsabilidad que nos hayan dejado volar así, y para variar, la aerolínea nos deja tirados en BsAs a nuestra suerte después de 8hs de viaje con vuelos reprogramados a partir del miércoles 19!”, lamenta.

Por su parte, otra usuaria de la mencionada red social, Gabriela Escobar, indicó: “Nosotros también estuvimos y fuimos de los 11 insoportables que exigimos que nos bajen en Córdoba. Estamos volviendo vía terrestre y llegamos en breve. Lo que sí, es una mentira que “desviamos” la tormenta. Pasamos justo en medio e intentamos aterrizar con vientos +100Km/h”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología anuncia tormentas: estos son los departamentos afectados

Durante el fin de semana, se registraron lluvias intensas, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso caída de granizo en varios puntos del país, incluyendo Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los fuertes vientos asociados a las tormentas recientes causaron la caída de árboles y columnas de tendido eléctrico en la capital y alrededores, dejando a varias zonas sin energía eléctrica.