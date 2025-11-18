Nacionales
18 de noviembre de 2025 - 15:46

Estos son los nuevos horarios del Registro del Estado Civil

Fachada de la oficina central del Registro Civil.

La sede central del Registro Civil cambia de horario, con el objetivo de brindar mayor y mejor atención a los usuarios, según anunciaron este martes.

Por ABC Color

El Registro Civil ubicado en las calles Concepción y Dr. Emiliano Paiva, de la ciudad de Asunción, cuenta con horario extendido para gestiones.

Días de atención

  • Lunes a viernes: 07:00 a 16:00.
  • Sábado: 07:00 a 15:00.
  • Domingo: 07:00 a 15:00.
  • Feriado: 07:00 a 15:00.

En los boxes de atención se podrá gestionar documentos informatizados como: expedición de certificados y actas de nacimiento, matrimonios, defunciones, informes registrales, reclamos.

Además, la oficina registral número 36 brinda atención para expedición e inscripción de documentos, expedición de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.