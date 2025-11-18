Estos son los nuevos horarios del Registro del Estado Civil

El Registro Civil ubicado en las calles Concepción y Dr. Emiliano Paiva, de la ciudad de Asunción, cuenta con horario extendido para gestiones.
Días de atención
- Lunes a viernes: 07:00 a 16:00.
- Sábado: 07:00 a 15:00.
- Domingo: 07:00 a 15:00.
- Feriado: 07:00 a 15:00.
En los boxes de atención se podrá gestionar documentos informatizados como: expedición de certificados y actas de nacimiento, matrimonios, defunciones, informes registrales, reclamos.
Además, la oficina registral número 36 brinda atención para expedición e inscripción de documentos, expedición de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.