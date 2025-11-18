Policía Nacional trabaja en prevención e incautación de drogas en Misiones

La directora departamental de Policía de Misiones, comisaria Mirta Ramos, mencionó que desde la institución de seguridad, están realizando diversos trabajos de prevención tanto de la comercialización de sustancias ilícitas como también del consumo de las mismas, con charlas educativas a adolescentes y jóvenes en los diversos colegios del departamento.

“Es una pena que Misiones no esté exenta de este flagelo que es el consumo y la comercialización de estupefacientes. En ese sentido estamos trabajando especialmente con los jóvenes, con los cuales estamos realizando charlas educativas en los colegios tratando de concienciar sobre el consumo de sustancias, pero es una pena que la mayoría caiga”, comentó Ramos.

Lea más: Tras operativo policial en Misiones se logró la detención de 6 personas y la incautación de 500 gramos de cocaína

La misma mencionó que también se llevan a cabo diversos allanamientos donde están siendo desarticuladas red del tráfico de drogas en Misiones, con el apoyo del Departamento de Antinarcóticos.

En el último operativo se logró la detención de 6 personas en un trabajo simultáneo entre las ciudades de San Juan Bautista y San Ignacio, donde también se logró la incautación total de 600 gramos de cocaína.

Los intervinientes explicaron que se logró retirar de circulación 2.344 dosis de cocaína, con un valor aproximado de G. 234.400.000. La droga iba a ser distribuida en distintos distritos de Misiones, con base principal en San Ignacio.

En la capital departamental, la distribución se realizaba desde un local que operaba como venta y reparación de celulares; allí se recibía la droga proveniente de la base principal, que es San Ignacio.

Y allí en la base principal la distribución operaba en un inquilinato donde también se realizaba el forrado de termos para tereré y la preparación de cajas para obsequios especiales. Todo el sitio servía como fachada para el movimiento de la droga.

También se logró la incautación de varios aparatos celulares, que serán claves para la investigación, ya que lo que contengan podrá revelar el origen de las drogas y, además, permitirá identificar cuáles son las otras ciudades donde se está distribuyendo la droga, aparte de San Juan y San Ignacio.