Tras operativo policial en Misiones se logró la detención de 6 personas y la incautación de 500 gramos de cocaína

Tras un operativo fiscal y policial simultáneo en San Juan Bautista y San Ignacio, en el departamento de Misiones, se logró la detención de 6 personas, sindicadas por tráfico de drogas.

El operativo en San Juan Bautista se realizó en un local de reparación y venta de celulares que funcionaba como fachada para la comercialización clandestina de drogas. En el lugar fueron detenidos Yanina Elizabeth Ledezma Benítez, 25 años; Sonia Soledad Maidana, 33 años; Pablo Daniel Ramírez González, 30 años; y Blas Daniel González Cardozo, 29 años.

Se incautaron 44,5 gramos de cocaína, 7 teléfonos celulares de distintas marcas, G. 500.000 en billetes de varias denominaciones, una motocicleta Kenton GTR, color rojo, chapa N° 240 BRX, y una motocicleta Kenton Dakar, chapa N° ABMV 930.

“Realizamos un trabajo de seguimiento y vigilancia en la zona, lo que permitió la detención de estas personas en San Juan Bautista y descubrir que la venta de drogas en esta ciudad es parte de una red de distribución departamental”, señaló el comisario Ramón Basigalupo, jefe de la comisaría primera.

Operativo en San Ignacio

En el operativo de San Ignacio se detuvo a Jorge David Valdez Riveros, de 36 años, con antecedente por estafa y liberado hace un mes, y a Víctor Daniel Meza, de 42 años, con un historial delictivo extenso. Allí se incautaron 600 gramos de cocaína, tres teléfonos celulares, un automóvil Suzuki Swift y una camioneta Hyundai Santa Fe.

“Ejecutamos un trabajo coordinado policial–fiscal, en seguimiento a investigaciones previas, para detener a estas seis personas y secuestrar medio kilogramo de cocaína”, indicó el subcomisario Derlis González, jefe del Departamento Antinarcóticos Regional Itapúa.

González explicó que se logró retirar de circulación 2.344 dosis de cocaína, con un valor aproximado de G. 234.400.000. La droga iba a ser distribuida en distintos distritos de Misiones, con base principal en San Ignacio.

“Esta estructura criminal tiene varios integrantes; su núcleo operaba en San Ignacio y utilizaba diferentes modalidades, como delivery y también a través de redes sociales. Además, tenían un grupo de WhatsApp donde usaban códigos para comercializar la droga”, agregó el efectivo policial.

El lugar intervenido en San Ignacio era un inquilinato y que también funcionaba en el lugar un taller artesanal de forrado de equipos de tereré, sirviendo de fachada para la distribución de drogas. Su clientela objetivo eran estudiantes universitarios y secundarios, ya que varias instituciones educativas se encuentran a pocos metros.

Este operativo representa un duro golpe al narcotráfico en Misiones, al desarticular una red criminal que operaba en todo el departamento para la distribución de drogas, indicaron los intervinientes.