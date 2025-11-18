Esperan asistencia tras destrozos de aulas y casas en el Refugio Copaco

El refugio de Copaco fue de los más afectados durante el intenso temporal registrado el domingo pasado. Dos aulas de la humilde escuela y unas 20 casas quedaron destruidas.

Gustavo Farichelli, director de la escuela, relató el impacto del temporal y expresó su pesar por lo ocurrido. “El viento levantó uno de los techos, que se desplazó por encima de otra aula y cayó a 40 metros de distancia. El techo se llevó consigo seis ventiladores, dos aires acondicionados y toda la instalación eléctrica. Lo más triste es que se perdió todo el trabajo realizado durante el año. Las profes estaban haciendo el cierre y las carpetas individuales de los niños se mojaron por completo, los paneles didácticos y los espacios de aprendizaje quedaron destruidos”, lamentó.

Actualmente, la escuela cuenta con 700 alumnos, de los cuales 140 pertenecen al nivel inicial, directamente afectados por el destrozo. “Readecuamos a los niños en otras aulas de manera temporal, pero seguimos esperando asistencia”, relató.

Contó que se comunicaron con la Supervisión del Ministerio de Educación, con la Secretaría de Emergencia Nacional y la Dirección de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Asunción, pero hasta el momento no se presentó ningún ente para ayudar.

Vientos intensos y gran susto

Además de las aulas, 20 familias del refugio perdieron por completo sus precarias viviendas, afectando a 60 niños que asisten a la escuela. La institución trabaja en reorganizar los espacios y recursos para continuar con la educación de los pequeños mientras se gestiona ayuda externa.

El director relató que la intensidad del temporal sorprendió a todos. “Vino un zumbido como de abeja y en segundos el techo se elevó, pasó por encima de otro salón sin tocarle y cayó. Tuvimos que recoger mesas y sillas que el viento arrastró. Fue como una explosión fuerte y todo quedó destruido”, describió el director.