Enfermeras del IPS exigen desprecarización salarial

Esta mañana, enfermeras del Instituto de Previsión Social llevaron a cabo una manifestación al Congreso Nacional, exactamente en la Plaza de Armas, para exigir la desprecarización laboral de más de 4.000 trabajadores de la salud.

“Convocamos a todos los compañeros trabajadores del Instituto de Previsión Social a exigir a las autoridades tras 14 años sin reajuste salarial. Tenemos compañeros que están percibiendo menos del salario mínimo y la desprecarización laboral para más de 11 mil contratados”, comentó la Licenciada Marina Ayala, del Sindicato de Defensa Auténtica del IPS.

Luego señaló que existen más de 4 mil enfermeras que no cobran el salario mínimo vigente. “Existen 150 cupos para 4.300 enfermeras. Es una verdadera vergüenza, mientras ellos están priorizando los tercerizados”.

“¿Cómo puede haber dinero para tercerizados y no para desprecarizar a su personal? Tenemos compañeros con más de 10 años que no alcanzan el sueldo mínimo”, remarcó la representante del Sindicato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Enfermeros de IPS se manifiestan e insisten con desprecarización laboral

Ante la consulta del porqué se manifiestan frente al Congreso, explicó: “Consideramos que los parlamentarios tienen una responsabilidad en eso. Deben ver y aprobar un presupuesto acorde a las necesidades reales de los funcionarios de la previsional".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a las autoridades de la Previsional, indicaron que estos iban a presentar las posibilidades que tenían para hacer una equiparación salarial, pero hasta ahora no hubo retorno. “Por eso vamos a seguir en esta lucha”.