Este sábado se realizará la sexta edición de la Fiesta y Exposición de Sandías de San Pedro del Paraná

La VI Fiesta y Exposición de Sandías de San Pedro del Paraná se desarrollará este sábado 22 de noviembre, a partir de las 10:00, en la estancia de Héctor Marcial Cáceres, ubicada en la comunidad de Timbo’i, distrito de San Pedro del Paraná, Itapúa.

Autoridades locales, regionales, productores y pobladores de la zona participarán en esta jornada dedicada a celebrar la cosecha, que este año destaca por la abundancia y la creatividad en los derivados del fruto más popular de la temporada.

La variedad de platos elaborados a base de sandía estará nuevamente presente este año. Entre los más destacados se encuentran la milanesa, tortilla, fideos, pan dulce, tartas, helados y tragos, entre otros.

Las productoras socias del comité recibieron capacitación sobre la preparación de alimentos derivados de la sandía que serán ofertados el día del evento. Vino, sandía deshidratada, dulce, mermelada y fruta abrillantada son los nuevos productos este año, según destacaron los organizadores.

La actividad es organizada por el Comité de Productores de Timbo’i y la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La fruta más pesada

La actividad iniciará oficialmente desde las 10:00, mientras que la venta estará habilitada desde las 12:00. Durante la tarde destacan actividades como el concurso de comer más sandía, carrera de relevos con sandía y la premiación a la sandía más pesada.

También, desde las 16:30, se elegirá a la nueva reina de la Sandía de San Pedro del Paraná, para posteriormente cerrar con una fiesta bailable.

La comunidad Timbo’i se halla ubicada a unos cinco kilómetros de la ruta D049, en el distrito de San Pedro del Paraná. Se accede a través del ingreso a la compañía Kurupicay, a unos siete kilómetros de la intersección con la ruta D047.

Se puede llegar desde Encarnación por la ruta PY06 y posteriormente ingresar a la izquierda en el kilómetro 24, en la ruta D054, en Capitán Miranda, hasta la intersección con la ruta D047, donde se continúa a la derecha hacia el distrito de La Paz, y luego seguir por la ruta D049.

Otra alternativa es continuar por la ruta PY06 hasta el distrito de Obligado, en el kilómetro 40, en el empalme con la ruta D049.

Precios accesibles en la temporada

Cada año destaca en la región por ser la primera producción local del departamento en ser cosechada. En consecuencia, abarata los costos de la codiciada fruta, que pasa a costar la mitad en los mercados de Encarnación.

Las frutas llegan con precios accesibles desde G. 10.000. La organización, que cuenta con casi 100 hectáreas de cultivo de sandía entre sus asociados, considera este rubro como una de las principales fuentes de ingreso para las familias productoras.

El año pasado se cultivaron más de 50.000 hectáreas (ha) de sandías en el distrito itapuense. Se estima que se colocaron en el mercado más de 150.000 ejemplares, siendo el principal destino la Feria Municipal de Encarnación.