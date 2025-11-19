Juez procesa a exfiscala y a actuaria por supuesta coima y pide desafuero de jueza

El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú admitió esta mañana la imputación presentada contra la exfiscala Egidia Gómez, hermana del difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes y la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira, por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) y otros delitos.

La imputación, que es una derivación de la investigación realizada en el caso de narcotráfico conocido como Mercat, también está dirigida contra la titular del juzgado penal de garantías de Lambaré, segundo turno. lsabel Beatriz Bracho.

Con relación a la magistrada, Otazú comunica al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados(JEM) la solicitud de desafuero de la misma, a los efectos de su procesamiento.

La imputación por supuesta coima y otros delitos

Estas personas fueron imputadas por supuestamente favorecer irregularmente al presunto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez.

La imputación presentada ayer por el fiscal de delitos económicos y anticorrupción Néstor Coronel, señala que la magistrada cobró US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva y otorgar arresto domiciliario al procesado en el caso Mercat.

Según la hipótesis fiscal, entre mayo y diciembre de 2021 la Abg. Egidia Victoria Gómez, en su calidad de agente fiscal de la Unidad Penal N° 3 de la Fiscalía Zonal de Villa Elisa; así como, la Abg. Isabel Beatríz Bracho Pedrozo, como jueza penal de Garantías N° 2 de Lambaré, habrían favorecido irregularmente al señor Walter José Galindo, en actos propios de sus respectivos cargos dentro de la causa penal caratulada: “Walter José Galindo Domínguez s/ Transgresión a la ley 1340/88, Ley N° 4036/10 de Armas y Reducción“.

Las maniobras detectadas por la Fiscalía en el caso Mercat

En fecha 27 de mayo de 2021, presuntamente luego de haber cobrado US$ 50.000, la jueza Isabel Bracho y la actuaria Ruth Ferreira firmaron la providencia ordenó la constitución de una médica forense del Poder Judicial en el lugar de reclusión de Walter Galindo; y, a la par, se habría fijado para el día siguiente (28 de mayo) mediante otra providencia, firmado solamente por la actuaria judicial, la audiencia de revisión para otorgar a Galindo medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

El acta de imputación detalla además las maniobras supuestamente realizadas para sustituir la droga incautada por bicabornato de sodio, para eliminar evidencias de un celular y de la intervención de “peritos amigos” para elaborar un dictamen favorable al supuesto narcotaficante, entre otras irregularidades.