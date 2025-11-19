Serie de jugadas con fiscala y jueza permitieron que Walter Galindo termine libre

El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, imputó a la ex fiscala de Villa Elisa Egidia Victoria Gómez Denis -hermana del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes- y a la jueza penal de garantías de Lambaré, Isabel Beatriz Bracho Pedrozo, luego de tener tres años en su poder la causa, relacionada a la red de Walter José Galindo Domínguez.

De acuerdo con lo que se expone en la imputación de Coronel, en 2021, la fiscala de Villa Elisa Egidia Gómez formuló imputación conta Walter José Galindo Domínguez, por hechos vinculados al narcotráfico, así como por violación de la entonces vigente Ley N° 4036 De Armas y reducción.

Tras presentar su escrito, Egidia Gómez se habría dejado prometer beneficios indebidos por la devolución y cambio de evidencias. En este contexto, la representante del Ministerio Público supuestamente se prestó a las jugadas del procesado Walter Galindo y sus abogados Gilberto Crispín Rojas y Rossana Palazuelos, todos estos procesados en el caso Mercat.

Los hechos que se atribuyen, especialmente, a Egidia Gómez se habrían registrado entre el 14 de mayo y el 17 de agosto de 2021, que tuvieron su posterior consecuencia en los meses de setiembre y diciembre de ese año.

Caso inició con allanamiento a casa de Walter Galindo

El 13 de mayo de 2021, policías de Investigaciones de Central habían detenido a Walter José Galindo, en prosecución a un caso de robo de un arma reglamentaria de un policía y su placa. Este operativo estuvo encabezado por la fiscala María Genoveva Figueredo y luego, el caso quedó a cargo de la fiscala Egidia Gómez.

En dicho operativo, además de la placa policial que se halló y recuperó, también se encontraron 1.486.7 gramos de cocaína y la suma de G. 133.000.000 en efectivo. En la oportunidad también se incautó una camioneta Ford Ranger DC 4, con matrícula WBZT 585.

Ese 13 de mayo, a las 20:50, una persona de nombre Gerardo se comunicó vía telefónica con otros sujeto que no fue identificado. Se trataría de un presunto colaborador clave en la organización de Walter Galindo, Gerardo Vidal Vallejos Soler, hoy enjuiciado por el caso Mercat.

Gerardo dialogó con la otra persona sobre si ya habló con Galindo y el interlocutor le dijo que solo con su mamá y Anto -Antonella Guerrero, pareja de Galindo-. A lo que Gerardo le informó que ese 14 de mayo sería la audiencia de Walter Galindo, según la desgrabación de audios obtenidos por orden judicial.

La conversación después se centra en que a Galindo “le van a pelar, que cualquier cosa que pide 10.000.000 o 20.000.000 le piden”, a lo que la otra persona contestó que “Walter le dijo que quiere pasar nomás ya, para comprar una pieza en la cárcel”. Además, Gerardo contó que a Walter “le pidieron 20.000.000 para no llevar la Ford Ranger”.

Manejo de la investigación levantó sospechas

El 22 de mayo de 2021, según la transcripción de una de las comunicaciones que tuvo Walter Galindo con su pareja Luz Antonella Guerrero, y que constan en la imputación fiscal, hablaron de cómo se direccionó la causa a un juzgado determinado.

Así se tiene que “Walter comenta que Carlitos le preguntó cuánto le pidieron si era 50.000 a lo que le replicó que sí, le explico el tema de la solución ya que tenía un contacto con quien consiguió para que el sorteo caiga otro lado y que por éste último también tuvo que pagar, luego comenta que a “ellos” les pagó 50.000 y al abogado 10.000”. Cabe mencionar que las sumas fueron en dólares.

Por otra parte, el 26 de mayo de 2021, se registró otra comunicación entre Walter Galindo y Antonella Guerrero, esta vez sobre la falta de remisión de elementos y evidencias por parte de la fiscala Egidia Gómez, comenzó a levantar sospechas.

Walter le contó a su pareja “que le llamó el doctor y que éste le dijo que se reunió con la de Villa Elisa y después con la de Lambaré, luego manifiesta que el doctor le vio un poco asustada a la de allá (Villa Elisa) porque Narcóticos y Senad están pidiendo informes y que le preguntan porqué no se envió la camioneta a la Senabico y por el tema de la plata, añade además que le preguntaron porque no derivaron a la especializada”.

En otro momento Walter añadió “que la de Villa Elisa le manifestó que iba a atajar el expediente y que hable con la que tenga que firmar, con la de Lambaré”.

Así también, Galindo le comentó a su pareja que “el doctor le dijo que va a hablar con la jugadora de Lambaré y si ella le confirma se podría jugar el partido el viernes o el martes de la otra semana, porque a la jugadora de Villa Elisa le dijo que ya tenia los documentos del vehículo y que la reunión con la de Lambaré tenía que coordinar lo de los médicos”.

Con artimañas, Galindo recuperó su camioneta

El 21 de mayo de 2021, Galindo se comunicó con Antonella Guerrero y le instruyó para que le diga a la notaria pública, que su marido cayó preso por alcotest positivo y que necesitaban copia del contrato privado de compra-venta para que la Fiscalía libere el vehículo, así como la copia de los documentos de él y del titular a quien le nombran como “Capitán de barco”, que es Santiago B. Domínguez Ruiz.

En otra conversación Walter y Antonella hablan de cómo apurar las documentaciones para recuperar la camioneta Ford Ranger. Además de, si el último paso -en su proceso- es hacer el cambio de la prueba antes que entre en análisis.

El 19 de junio de 2021, Walter se comunicó con Santiago y le dijo que su abogado ya le entregó el documento de devolución de la Ford y, que Antonella le va a llevar para que él lea y firme.

Sin embargo, el 30 de junio, en otra llamada entre ellos, Galindo le informó que ya habló con la fiscala -Egidia Gómez- y que ella ya le quería entregar la camioneta para que él firme que retiró, a lo que Santiago le respondió que se encontraba de viaje y que una vez que regrese lo hará.

Así, el 1 de julio de 2021, Egidia Gómez firmó la resolución fiscal por la cual dispuso la entrega de la Ford Ranger DC 4, con matrícula WBZT 585, a Rossana Isabel Barrios Martínez, quien fue autorizada, mediante poder especial del 30 de junio por Santiago Domínguez, cuyo contenido y firma habría sido simulada. El rodado se entregó el 2 de julio.

“Dra. le hizo dormir a fiscala”

En la imputación se señala que el 8 de julio de 2021, la defensa de Walter Galindo pidió a la fiscal Egidia Gómez la realización de una audiencia indagatoria para su cliente. Si bien la diligencia se suspendió, tanto Gómez como Galindo habrían manteniendo una charla, en la que se habría pactado el pago de beneficios a cambio de ciertas manipulaciones a las evidencias.

En ese contexto, entre la fecha aludida y el 7 de agosto de 2021, la agente fiscal Egidia Gómez, habría procedido al cambio de los tres paquetes (tipo ladrillo) de cocaína que fue incautado el 13 de mayo de 2021 y que totalizaban 1.486.7 gramos por un paquete de bicarbonato sódico que pesaba 1476 gramos.

Posteriormente se registró una llamada entre Walter Galindo y su abogado, el 17 de julio de 2021. Durante la misma, el profesional le comentó a Galindo “el tema ya está todo”, que “es el definitivo” y “que si se da las circunstancias en la fiscalía va a ser enseguida, según le comentó la Dra.”.

Sin embargo, el abogado también le habría puesto en conocimiento a Galindo una aparente molestia de parte de la fiscala Gómez, porque ella le habría dicho “todos tienen que comer en este chiquero”, a lo que Galindo le respondió “claro, capaz no le heya tocado nada lo de la vez pasada” al tiempo de preguntarle por qué habrá dicho eso la fiscala “si ella ya tiene su ‘cosa’”.

El abogado por su parte, después le manifestó “capaz no le haya llegado nada el de la primera vez”, para añadirle que “la Dra, le hizo dormir a ella (a la fiscala) y le utilizó a Segovia y no a ella, luego dice que no pudo averiguar más sobre eso”.

Cambio por pelota casera

Un mes después de la supuesta audiencia indagatoria de Walter Galindo ante Egidia Gómez, se registraron varios hechos relacionados a la droga incautada de la casa de Galindo el 13 de mayo de 2021, pues “ el 7 de agosto de 2021, la fiscal Egidia Gómez, habría cambiado los 3 paquetes de cocaína incautados y que totalizaban 1.486,7 kilogramos por un paquete de bicarbonato sódico que pesaba 1.476 gramos”.

En esa misma fecha, Walter Galindo se comunicó con una persona a la que le manifestó “YA SE CAMBIÓ LA PELOTA” y su interlocutor le consultó “si es EL PERUANO”, a lo que Galindo le respondió que sí y añadió “SE PUSO LA PELOTA DE FABRICACIÓN CASERA”. Después comentó que “ese tema ya no le puede cagar más”.

En otro momento Walter Galindo le menciona al interlocutor que sólo se hizo el análisis primario, y que “gente de adentro van a hacer la pericia y si ESE NO ESTA NO HAY CRIMEN, ya que solo está el arma y la placa”. Después Galindo mencionó un antecedente relacionado a su detención en 2009, de la cual salió libre también y que por eso “los policías le querian cagar ya que los mismos le agarraron a dos cuadras de su casa”.

Sin embargo, la fiscala Egidia Gómez no habría sido compensada con el beneficio prometido originándose una fractura en la relación con Walter Galindo y sus abogados, por lo que a partir de ese momento habría intentado enmendar la dirección que tomaba la investigación, menciona el requerimiento fiscal,

Ante falta de cumplimiento de lo pactado, fiscala buscó corregir su causa

El 17 de agosto de 2021, Walter Galindo habló con su abogado y el último le manifestó “que la fiscala le quiso robar a mano armada porque no cumplió su palabra, y que le llamo ahora para hablar y que él se negó”.

Debido a la presunta falta de cumplimiento por parte de Walter Galindo y sus abogados hacia la representante del Ministerio Público, a partir de esa situación la fiscala Egidia Gómez habría intentado reencausar la investigación, por lo que el 3 de setiembre de 2021 envió todo lo que se encontraba en su despacho, en relación a los elementos originales.

De esta forma, mediante la Nota N° 302, habría remitido a la Dirección de Evidencias del Ministerio Público: relojes, balanza de precisión, contador de billetes, cámaras digitales, carteras, billetera, mochilas y otros objetos de menor valor; mientras que por Nota N° 300 y Nota N° 301, también habría remitido teléfonos y notebooks, así como la supuesta cocaína al Laboratorio Forense.

Dichos elementos, recién se habrían recibido en las citadas direcciones el 9 de setiembre de 2021, fecha en la que también solicitó autorización para la extracción de datos de los celulares y notebooks; y habría firmado la resolución fiscal N° 75 del 3 de setiembre de 2021 por la cual ordenaba como acto de investigación el análisis laboratorial de la supuesta cocaína.

Previamente a que se lleve a cabo la audiencia preliminar del caso, Galindo recusó a la fiscala Egidia Gómez, en cuyo reemplazo asumió la fiscala Hermenegilda Cubilla.

Es así que en una conversación del 3 de diciembre, Galindo le manifestó a otra persona “que le recusaron a la doctora y que la misma atropelló el juzgado y que la jueza le dice que perdió su criterio de objetividad y que tomo a personal”.

También Cubilla fue recusada y lo que causó que se postergue la diligencia hasta el 12 de diciembre. Además, el resultado del análisis final de la sustancia estaba pendiente cuando eso. Y, cuando se realizó la preliminar la Fiscalía estuvo representada por el fiscal Osmar Segovia, quien en base a la pericia forense que dio como resultado bicarbonato de sodio, se allanó al pedido de sobreseimiento definitivo, con autorización de su superior el fiscal Adjunto Antidrogas Marco Alcaraz.