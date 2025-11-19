Pobladores de Ypacaraí cierran ruta para exigir energía eléctrica.

Pobladores del asentamiento Bella Vista, ubicado en la compañía Mbocayaty de Ypacaraí, se manifestaron este lunes cerrando la ruta Areguá–Ypacaraí, en las inmediaciones de la playa municipal. Denuncian que llevan tres días sin energía eléctrica y que, pese a que reconocen que acceden al servicio de manera irregular, piden a la ANDE una solución formal y la instalación de medidores.

“En vez de ayudarnos, vinieron a cortar todo”

Osvaldo Cortési, uno de los voceros del asentamiento, señaló que unas 150 familias están afectadas y aseguró que la única cuadrilla de la ANDE que se presentó en el lugar lo hizo exclusivamente para bajar fusibles y cortar conexiones, en lugar de restituir el suministro.

“Hace tres días estamos sin luz con muchas criaturas. Hoy vino una cuadrilla, en vez de alzar los fusibles y dejarnos con luz, cortaron todo. Nosotros solo pedimos que nos den el servicio para pagar como corresponde”, afirmó Cortési.

El poblador también cuestionó que la Comisaría 5ª de Ypacaraí haya informado que él sería responsable del cierre de ruta.

“No soy yo. Los compañeros decidieron salir a exigir lo que nos corresponde. Queremos luz, no gratis, queremos pagar”, sostuvo.

Seis años sin respuesta de la ANDE

Los manifestantes explicaron que el asentamiento Bella Vista existe desde hace seis años, tiempo en el cual realizaron los trámites y presentaron solicitudes para acceder formalmente al servicio de energía eléctrica.

“Presentamos todo: planillas, carátulas, documentos. Pero la ANDE nunca se hace presente. Es nuestro sueño tener luz y pagar como cualquier ciudadano”, lamentó Cortési.

Aseguró que la falta de energía también pone en riesgo la provisión de agua, ya que dependen de un reservorio precario.

Piden presencia urgente de la estatal

Los pobladores solicitaron que la ANDE habilite de forma provisoria el suministro mientras avanza el proceso de regularización.

“Es urgente la presencia de la ANDE. Tenemos muchas criaturas que sufren en estas condiciones”, expresó.