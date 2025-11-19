Presidenta electa de Lucha Olímpica se encadena frente a la SND porque no la dejan asumir

Shirley Núñez León, electa presidenta de la Asociación Paraguaya de Lucha Olímpica (APLO), denunció que desde abril espera una respuesta formal de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) para poder asumir sus funciones y acusó a sectores políticos de intentar instalar a otra persona en su lugar mediante maniobras irregulares.

Núñez, quien se encadenó frente a la SND, afirmó que lleva dos noches aguardando para ser atendida por el ministro César Ramírez y recibir la documentación necesaria que la habilite a comunicar oficialmente su situación ante las entidades internacionales de lucha. “No necesito conversar con usted, señor ministro. Solo necesito los documentos para responder qué está ocurriendo”, expresó.

Lea más: Ejecutivo autoriza modificación del presupuesto de AFD y SND

Señala contradicciones y presunta injerencia política

Según la dirigente, la SND emitió dos resoluciones contradictorias respecto al registro de entidades deportivas, lo que —asegura— ha trabado su proceso de toma de posesión. Acusa a un exsenador de intentar posicionar a “una tercera persona” en la presidencia, mediante una convocatoria anticipada a una asamblea extraordinaria, supuestamente preparada para el 18 de diciembre.

“Si es por temas políticos, no tengo problema. Yo no necesito un cargo para hacer lo que toda mi vida hice, trabajar con deportistas. Pero no pueden querer cambiar el estatuto de una entidad privada para meter a alguien más”, cuestionó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Núñez sostiene que la Asociación Paraguaya de Lucha Olímpica se rige por su propio estatuto y que una asamblea extraordinaria convocada por la SND sería irregular. También instó a la Contraloría General de la República a verificar si la entidad tiene denuncias u observaciones que justifiquen una intervención. “No existe ninguna causal”, subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Me siento humillada y violentada”

La dirigente afirmó sentirse “discriminada y denigrada” por el trato recibido, más aún en el mes de la mujer. Relató que ha sufrido quemaduras de primer grado mientras permanece afuera de la institución estatal esperando una audiencia.

“Me siento humillada como mujer, como dirigente deportiva y como ciudadana. Siempre dicen que denunciemos, pero cuando una denuncia, te dan vuelta la cara”, reclamó.

Manipulación y presiones internas, según Núñez

Consultada sobre el apoyo de los atletas, aseguró que existe “manipulación” dentro de la entidad y desmintió la existencia de una comisión de atletas que la haya denunciado. “Si alguien dice que hay una denuncia, que la presente en el Ministerio Público”, desafió.

Además, expresó preocupación por el equipamiento oficial de la lucha paraguaya, como las lonas utilizadas en competencias nacionales e internacionales, que están actualmente bajo resguardo de la SND y el Comité Olímpico Paraguayo (COP). Recordó que la responsabilidad sobre estos bienes recae sobre la asociación. “Si se llega a perder algo, los responsables somos nosotros, no la Secretaría”, advirtió.

“Pido asumir o, de lo contrario, que retiren mi registro”

Finalmente, Núñez pidió al ministro que habilite su asunción o, en caso contrario, que la APLO sea sancionada formalmente para conocer los motivos. “Saque si tenemos una sanción o multa, o retiren mi registro. Pero actúen de buena fe. Los documentos que envié jamás fueron respondidos”, afirmó.

Criticó también que autoridades del Congreso hayan recibido a un grupo opositor, sin convocarla para escuchar su versión. “Los terceros no son filiales. La Secretaría y el Comité Olímpico hicieron caso omiso a mis denuncias, pero sí escuchan a quienes tienen interés político”, reclamó.