Querella de Conmebol contra directivos de banco es acción de “venganza”, según abogado

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el abogado Rodrigo Yódice, abogado del Banco Atlas, se refirió a la presentación por parte de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) de una querella adhesiva en carácter de “víctima” para “impulsar el avance” del proceso de supuesto lavado de activos del ente regulador del fútbol sudamericano durante la presidencia del fallecido dirigente deportivo Nicolás Léoz.

Con la presentación de su querella adhesiva, la Conmebol – actualmente presidida por Alejandro Domínguez Wilson-Smith - pretende que se le dé participación en el proceso de supuesto lavado iniciado por el Ministerio Público contra directivos del Banco Atlas – parte del grupo empresarial que también integra el diario ABC Color –, la exesposa y dos hijas de Léoz, a quienes la Fiscalía imputó en octubre.

Yódice argumentó que la Conmebol no puede tener participación como “víctima” porque el proceso “no permite la posibilidad de que una persona física o jurídica en particular inicie una acción penal” y señaló que aún no ha sido emitida una resolución judicial que admita o rechace la querella.

“El magistrado debe verificar si los hechos que motivan la acción penal posicionan a quien se dice víctima como tal, que sobre la misma recaiga el concepto que la ley estipula que se entiende como ‘víctima’, un ofendido directo de la comisión de un presunto hecho punible; y verificar si existe un relato de hechos que se adecua a la hipótesis delictiva que sostiene el Ministerio Público”, explicó.

"Mala señal"

Sin embargo, resaltó como una “mala señal” el hecho de que, luego de que la Conmebol presentara hace tres días a través de su representante legal, Claudio Lovera, un poder especial “presentándose como víctima”, el magistrado de la causa haya dictado “al toque” una resolución dando a ese representante “intervención como representante de la presunta víctima”.

“El magistrado ya dijo que debería tener intervención como víctima y no como querellante”, dijo Yódice, quien añadió que la defensa ya recurrió esa resolución.

“Si ya aplicaste incorrectamente la ley dándole intervención a quien no podría tener intervención en los términos de la casuística que presenta el proceso, es una mala señal, existe un pronunciamiento anticipado”, enfatizó, y vaticinó que el magistrado “va a mantener su conducta de inobservar la ley y va a admitir la querella”.

“Acción penal revanchista”

Yódice opinó que la “indignación” de la actual administración de la Conmebol con relación al supuesto hecho de lavado de activos es “selectiva” al identificar en su querella exclusivamente a directivos del Banco Altas y no a “otros sujetos procesados por el Ministerio Público” en la causa de supuesto lavado.

Señaló que la querella apunta solo a “directivos de un banco que forma parte de un grupo empresarial donde existe un medio que publica noticias que al actual presidente (de la Conmebol) le molestan”.

Durante los últimos meses, ABC Color ha publicado varios artículos sobre un cuestionado proceso de compra de gasoil por un valor de 48 millones de dólares de una empresa catarí vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, por parte de la firma estatal Petróleos Paraguayos (Petropar).

A pesar de que la firma catarí vinculada al hijo de Domínguez, Doha Holding Group LLC, ha incumplido en repetidas ocasiones los plazos para la entrega del combustible, Petropar le ha concedido seis prórrogas de la fecha límite de entrega, en lo que sería una violación de la Ley de Contrataciones Públicas.

Yódice opinó que la querella dirigida contra directivos del Banco Atlas “demuestra que lo último que se pretende es tutelar los derechos de Conmebol”, sino que se trata de “una acción penal revanchista, de venganza”.

“No observo que exista una garantía judicial relacionada con el debido proceso legal, hay un factor extrajurídico que incide negativamente” en el proceso, añadió.