Unas 600 toneladas de tomate serán exportadas, esta semana, a Argentina

La meta del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para este año en cuanto a la exportación de tomates a la Argentina es alta, ya que solo para esta semana se apunta a alcanzar unas 20 cargas, lo que representa aproximadamente 600 toneladas.

Carlos Giménez, titular del MAG manifestó que en esta época existen picos de producción y es importante que se posicione, al menos, si se tiene las condiciones climáticas.

Indicó además que esperan que esto se siga dando cada año, porque genera autoconfianza en los productores.

Destacó que los agricultores hayan logrado contratos directos con supermercados nacionales, asegurando la colocación de sus productos con una oferta más estable.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Productores de tomate exigen soluciones ante la caída de los precios

“Tenemos calidad y los volúmenes que estamos enviando corren muy bien, generan otros pedidos”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que también se deben planificar más exportaciones, apuntando a la excelencia.

“Estos envíos ayudarán a los productores de Vaquería, Coronel Oviedo, 3 de Febrero, Caaguazú”, apuntó.