Alerta aeropuerto: detectan narcoencomienda con dispositivo de rastreo

En el marco de una investigación aeroportuaria, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con apoyo de canes antidrogas, detectaron encomiendas provenientes de California, Estados Unidos, que contenían marihuana con alto contenido de THC.

Lo llamativo del caso fue que uno de los envíos incluía un dispositivo de rastreo en funcionamiento, presumiblemente utilizado para monitorear el trayecto de la droga hasta su destino final.

Las cajas sospechosas fueron apartadas y trasladadas a la Oficina de Atención Permanente, donde fueron abiertas en presencia de la jueza Lici Teresita Sánchez.

La primera encomienda inspeccionada contenía paquetes de marihuana prensada y envasada al vacío, con un peso total de 4, 2 kilos. Para impedir la fuga de olores, la droga había sido colocada dentro de bolsos térmicos.

La investigación y seguimiento del caso están bajo dirección de la fiscala María Irene Álvarez.

El hallazgo del dispositivo de rastreo abre una nueva línea de indagación que podría conducir a la identificación de los receptores finales de las narcoencomiendas y la identificación de las rutas de tráfico.