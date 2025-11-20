Aeropuerto Silvio Pettirossi: un vuelo fue postergado porque pasajero agredió a tripulante

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), comentó que un vuelo de la aerolínea Copa que debía despegar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi a la 1:50 de hoy, con destino a Ciudad de Panamá, tuvo que ser postergado luego de que un pasajero de nacionalidad paraguaya agredió a un tripulante y a un agente de la Policía Nacional en la zona de embarque.

El incidente se produjo cuando el pasajero en cuestión, quien estaba acompañado de sus padres, estaba “a punto de embarcar”, dijo el representante de la Dinac.

Aguilar dijo no tener la identidad del supuesto agresor en el momento de la entrevista.

Vuelo postergado partirá esta tarde

Si bien no supo explicar exactamente qué causó el incidente, señaló que momentos de tensión “suelen ocurrir” en aeropuertos.

El avión de Copa y los demás pasajeros permanecen varados y se espera que la aeronave emprenda el viaje postergado luego del mediodía.