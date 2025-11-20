Cinco años de fe y amor: la insólita promesa de un nieto para que su abuela supere el cáncer

Cada año, los promeseros comienzan a llegar hasta el santuario de la Virgen de Caacupé para cumplir sus votos. Entre ellos se encuentra un joven pilarense Jesús Ayala (25), cuyo video se volvió viral poco después de su publicación, especialmente cuando dio a conocer la historia detrás de su promesa.

Ayala contó que en julio de 2020 pidió a la Virgen de Caacupé la intercesión para que su abuela Lidia Maria Maciel (65), diagnosticada con cáncer de mama, pudiera superar la enfermedad.

“Le diagnosticaron cáncer de mama a mi abuela y durante la quimioterapia ella había quitado todo su cabello, eso fue en mayo del 2020 aproximadamente”, relató.

Prometió dejarse crecer el pelo hasta vencer

A modo de agradecimiento, prometió dejarse crecer el cabello hasta que Ña Lidia venciera la batalla.

“Lo que más le gustaba a ella era su hermoso y largo cabello, y entonces yo le vi cómo estaba y le dije. ‘Abuela, yo haré una promesa para vos y con la Virgen de Caacupé, iremos allá a confesar y hacer la promesa juntos: dejaré mi cabello largo hasta que termine tu tratamiento y la quimioterapia’. Empecé a dejar el cabello crecer desde ese día”, contó.

Cinco años y cinco meses después, el domingo pasado regresó desde Pilar al templo acompañado de su abuela, quien finalmente logró derrotar el cáncer.

“Así pasó el tiempo y después de 5 años y 5 meses pudimos ir a cumplir la promesa, ya que ella había terminado sus tratamientos y la quimioterapia; mejoró bastante y está con nosotros aún”, manifestó.

Cumplieron la promesa juntos

En el emotivo video, se la ve a Ña Lidia misma cortando la larga cola de cabello de su nieto dentro del santuario, sellando así el cumplimiento de la promesa.

“No puedo ni expresarme bien al hablar sobre ella, tiemblo todo y me dan ganas de llorar”, expresó emocionado Jesús.