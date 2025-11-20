Desaforan y enjuician a jueza de Lambaré imputada por presunta coima

Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), resolvieron en forma unánime despojar de sus fueros a la jueza penal de garantías de Lambaré Isabel Bracho, imputada por la comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la ejecución y persecución penal y realización de hecho punible por funcionarios, por supuestamente haber beneficiado al presuntao narcotraficante Walter José Galindo Domínguez, juzgado en el caso Mercat.

El pedido para que la jueza quede sin inmunidad para procesos penales, fue elevado por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, en concordancia al pedido hecho por el fiscal Néstor Coronel, quien formuló la imputación contra Bracho y también, la ex fiscala Egidia Gómez y la actuaria judicial Ruth Ferreira.

Así también, resolvieron iniciar de oficio el enjuiciamiento de la magistrada por comisión de hechos punibles. Sin embargo, este proceso especial queda suspendido a las resultas de lo que se resuelva en el fuero penal, ámbito en el que se encuentra en pleno curso.

De igual manera, los miembros del órgano juzgador consideraron solicitar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la suspensión en el cargo de la jueza Isabel Bracho.

Imputación a jueza, actuaria y exfiscala por presunta coima de narcotraficante

El fiscal Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó este lunes a la jueza penal de garantías Isabel Bracho, la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Brítez, y a la hoy exfiscala Egidia Gómez Denis, por cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal, así como la comisión de hechos por funcionarios.

Supuestamente Bracho y Gómez favorecieron irregularmente al presunto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez. Según el acta presentada por el fiscal Coronel, la magistrada cobró US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva y otorgar arresto domiciliario al procesado en el caso Mercat.

Además, con una serie de artimañas con aparente complicidad de la magistrada y la fiscala, a cambio de pagos de sumas de dinero en dólares, Galindo logró zafar de ese proceso, según la imputación,

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitió el requerimiento fiscal y citó para el 28 de noviembre a las 11:15 a la exfiscala Egidia Gómez y a las 11:30 a la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira. También, comunicó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que sesiona mañana, el pedido de desafuero en relación a Isabel Bracho.

Con esta decisión del JEM, el juez Humberto Otazú podrá, por un lado admitir la imputación en relación a la jueza Isabel Bracho y, por el otro, fijar fecha para convocarla a audiencia de imposición de medidas.