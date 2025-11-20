Día Mundial de la Infancia: más de 2.000 niños marchan por sus derechos en Pedro Juan Caballero

Un total de 2.415 niños pertenecientes al Nivel Inicial de diversas instituciones educativas públicas, privadas y subvencionadas de la ciudad de Pedro Juan Caballero salieron a las calles este jueves para conmemorar el Día Mundial de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre. Los alumnos, con edades comprendidas entre 3 y 5 años, que se encuentran en Pre-jardín, Jardín y Preescolar, estuvieron acompañados por sus padres, docentes y directores de sus respectivas casas de estudio.

Marcharon por las calles de la ciudad portando el estandarte de sus escuelas y pancartas alusivas a los derechos del niño. Varios de ellos lucieron atuendos deportivos como una forma de valorar la práctica del deporte como un elemento importante para el desarrollo infantil. El evento formó parte de la serie de actividades por el 126º aniversario de Pedro Juan Caballero, que se celebrará el próximo 1 de diciembre.

Promueven infancia feliz, inclusión, salud y educación

Durante el desfile, protagonizado por niños de 3, 4 y 5 años, se pudieron observar pancartas con mensajes alusivos a los derechos de los niños, en los que se hacía referencia a la felicidad como un derecho, así como a la educación, la inclusión, la salud y el hogar seguro, entre otros.

“Todos los niños tienen derecho a una infancia feliz”, se leía en una de las pancartas. En otra se señalaba: “Los niños merecen espacios seguros y accesibles para practicar deporte”, en alusión directa a la necesidad de políticas públicas de inclusión para los niños con alguna discapacidad.

Varios escritos más sobre derechos del niño, como el acceso a la salud, educación y hogar seguro, fueron expuestos durante la marcha.

Visibilizar los derechos de los niños

Desde la Dirección Departamental de Educación de Amambay, valoraron el desfile de los niños como una oportunidad para visibilizar y crear conciencia sobre los derechos de los niños. La licenciada Carmen Benítez, docente y técnica referente departamental del Nivel Inicial, puntualizó que la actividad se realizó en el marco del Día Internacional por los Derechos del Niño.

“Esto se hace para concienciar sobre la importancia de visibilizar a la infancia; que, lejos de discursos, se pueda concretar en hechos todos los derechos que los niños merecen, siendo una franja etaria tan vulnerable y cuya concreción depende de los adultos”, indicó Benítez, llamando a reflexionar y erradicar los males que los afectan.

Aún vemos niños en situación de calle o abusados; los niños piden a gritos que se les escuche”, expresó la educadora.