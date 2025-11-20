Viernes sin luz: ANDE informa dónde hará cortes programados

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este viernes se realizará trabajos programados y el servicio de energía eléctrica se verá afectado.

En ese sentido, recomendó a la ciudadanía tomar medidas preventivas, especialmente hospitales, sanatorios, puestos de salud, empresas proveedoras de agua potable y organismos de seguridad. Las zonas de trabajo son 12 y están distribuidas en al menos cinco ciudades.

Zona 01: Limpio – Barrio Don Bosco. La ANDE realizará trabajos sobre la calle Don Bosco y una vía lateral sin nombre. El operativo consiste en reemplazar el conductor de media tensión, pasando de una línea desnuda a una protegida. El corte está previsto entre las 13:00 y las 18:00.

Zona 02: Limpio – Barrio Aguapey. Los técnicos iniciarán labores desde media mañana. El trabajo apunta a sustituir el conductor de baja tensión desnudo por un cableado preensamblado. La interrupción del servicio será de 08:30 a 12:30.

Zona 03: Limpio – Barrio San Antonio. La ANDE trasladará un puesto de distribución y adecuará la red de baja tensión. Se prevé un corte desde las 08:00 hasta las 14:00.

Zona 04: Asunción – Barrio Obrero. La institución ejecutará un cambio integral de conductores de media tensión por líneas protegidas. La intervención abarcará diversas calles, entre ellas Acá Yuasa, Yegros, Isla Tajy y México. El corte durará de 08:00 a 18:00.

Zona 05: Asunción – Barrio San Pablo. Allí, la ANDE reemplazará los conductores de media tensión por nuevos cables protegidos, en un operativo que se extenderá de 07:00 a 17:00.

Zona 06: Asunción – Barrio Mariscal López. Entre las 06:00 y las 06:30 se prevé Cambio de conductores en media tensión a línea protegida de 70mm2 AL - adecuación de alimentación de puesto de distribución.

Zona 07: Capiatá – Barrio Costa Salinares. Se realizarán adecuaciones de acometidas domiciliarias. Las tareas demandarán la suspensión del servicio entre las 13:00 y las 17:00.

Zona 08: Capiatá – Barrio I. En este punto, las cuadrillas trabajarán en la adecuación de acometidas, con un corte programado entre las 13:00 y las 17:00.

Zona 09: Capiatá – Barrio Costa Salinares (Sector 2). En este caso, el corte se dará de 13:00 a 17:00 por adecuación de acometidas.

Zona 10: Capiatá – Barrio Costa Salinares (Jornada Matutina) En un tercer sector de Costa Salinares, los equipos trabajarán durante la mañana, de 08:00 a 12:00. Las labores consisten igualmente en adecuaciones de acometidas.

Zona 11: San Lorenzo – Barrio Miraflores. Se procederá al cambio del conductor de media tensión de línea desnuda a protegida. Las tareas se extenderán de 08:00 a 18:00.

Zona 12: Ñemby – Barrio Mbocayaty. La ANDE realizará un cambio de conductor de baja tensión, reemplazando la línea desnuda por un sistema preensamblado. Además, se adecuará la alimentación del puesto de distribución. El corte será de 08:00 a 18:00.