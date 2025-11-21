Caída de ventas en Puerto Elsa: apuestan a turistas que llegan para la Sudamericana

Los comerciantes de Puerto Elsa, zona fronteriza con Clorinda, Argentina, se muestran preocupados ante la baja venta; sin embargo, tienen la esperanza de vender sus productos a los argentinos que ingresan para la final de la Copa Sudamericana, este fin de semana, así como para Navidad y Año Nuevo.

Aseguran que los argentinos son los que siguen comprando, mientras los paraguayos dejaron de ir.

Manuel Rodríguez, comerciante, indicó que los sábados hay un poco más de gente que va para hacer compras y que la diferencia de precios con Clorinda es muy poca.

Lo que más compran los argentinos

Panificados

Azúcar

Carne

Pollo

Yerba

Ropas

Una comerciante conocida como Ña Mimi indica que el producto de mayor salida es el pollo, al menos en su local, donde vende las alitas y el muslo a G. 12.000 el kilo.

Agrega que en Clorinda cerraron unos 116 locales comerciales y que en Puerto Elsa se da el mismo fenómeno, aunque no tiene los números exactos.

Por su parte, Félix Sánchez, también comerciante, manifiesta su anhelo de aumentar las ventas con la llegada de los argentinos para la final de la Copa Sudamericana y luego espera que del lado paraguayo acudan para realizar compras de fin de año.