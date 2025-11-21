Essap asiste a hinchas extranjeros con camiones cisterna

La Essap desplegó camiones cisterna en la Costanera de Asunción, donde varios hinchas de Mineiro, de Brasil, están apostados para presenciar mañana la final de la Copa Sudamericana que se disputa contra Lanús, Argentina, en el estadio Defensores del Chaco.

Los camiones fueron enviados a fin de apoyar el proceso de hidratación y apoyo logístico para los asistentes nacionales y extranjeros a partir de hoy hasta el domingo.

En el marco de este evento deportivo internacional, la Essap además dispondrá de puestos de hidratación, camiones cisterna, túneles de hidratación y lockers de recarga para celulares con wifi gratuito, acompañando la llegada de miles de visitantes al país.

Además, el domingo la Essap acompañará con un puesto adicional de hidratación, el retorno de los visitantes en la zona fronteriza de Puerto Falcón.

Ubicación de los puestos de hidratación

Viernes 21 de noviembre:

Camiones cisterna para los hinchas en Costanera Sur y Norte.

Sábado 22 de noviembre:

Puestos de hidratación y Lockers de recarga de celulares y WiFi gratuito:

Avda. Carlos A. López, entre Alejo García y Juan Díaz de Solís

Tte. 1ro. José San Colmán y Portugal.

Camiones Cisterna:

Orihuela y Holanda

Juan Díaz de Solís y Cap. Manuel Aranda

Mayor José de Jesús Martínez y Alejo García

Antonio Ruiz de Arellano y Cap. Manuel Aranda

Túnel de hidratación

Orihuela y Holanda

Mayor José de Jesús Martínez y Alejo García

Domingo 23 de noviembre:

Puesto de hidratación en Puerto Falcón

La presencia de los túneles de hidratación permitirá brindar alivio ante las altas temperaturas, ofreciendo un espacio seguro y refrescante para los asistentes al espectáculo deportivo.

Con este operativo, la Essap reafirma su compromiso con la ciudadanía, apoyando activamente eventos de alta concurrencia y garantizando servicios esenciales que contribuyen al bienestar y la seguridad del público.