Habilitan nueva área de embarque en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Según explicó Aguilar, el nuevo sector de embarque del aeropuerto Silvio Pettirossi tiene un área de casi 2.500 metros cuadrados y por él pasarán los pasajeros que embarcarán en ambas alas (norte y sur) de la terminal.

El espacio inaugurado hoy requirió una inversión de alrededor de 60.000 millones de guaraníes e incluyó la instalación de nuevos escáneres corporales, detectores de explosivos y otros elementos de seguridad, además de elementos para asegurar la comodidad de los pasajeros mientras esperan subir a sus aviones, dijo el representante de la Dinac.

Añadió que se aumentó el número de casillas de Migraciones para que los pasajeros que embarcan puedan realizar sus trámites migratorios de forma más dinámica.

El sector de embarque antiguo dejará de funcionar desde hoy.

A tiempo para la Copa Sudamericana

Aguilar celebró que el nuevo sector de embarque haya sido habilitado a tiempo para acomodar a la “avalancha de turistas” extranjeros que pasará por el aeropuerto este fin de semana con motivo de la realización este sábado en Asunción de la final de la Copa Sudamericana de fútbol.

Se espera que mañana, horas antes del partido entre los clubes Atlético Mineiro de Brasil y Lanús de Argentina aumente “masivamente” la llegada de aficionados; la mayoría arriba en vuelos privados o “chárter” y abandonará el país el domingo.

Aguilar comentó que personal de la Dinac de los aeropuertos de Ciudad del Este y Encarnación fueron trasladados a Asunción para reforzar la atención en el Silvio Pettirossi este fin de semana.