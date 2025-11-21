Juez involucrado en un escándalo tras dar arresto domiciliario a un docente denunciado por tentativa de feminicidio

Según la expareja del acusado, el magistrado resolvió que el docente sea sacado de la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, donde se encontraba recluido luego de ser detenido por la Policía, y llamativamente ordenó su traslado a una vivienda particular ubicada en la ciudad de Limpio para cumplir su arresto domiciliario utilizando la tobillera electrónica, a pesar de que la fiscal de la causa, Laura Romero, solicitó la prisión preventiva para esta persona.

Sin embargo, aparentemente al sentirse sin salida legal, el juez Nelson Mercado esta mañana tuvo que revocar su resolución y ordenar que el docente sea traído nuevamente hasta Santa Rosa para su remisión a la Penitenciaría de Concepción.

De acuerdo con el informe presentado a la Policía por parte de la expareja de Villalba Britos, mayor de edad, de quien se había separado hace algunos meses por ser una persona muy violenta, menciona que el pasado 9 de noviembre se encontraba descansando en su vivienda en compañía de su madre, Adelaida Ocampos de Aquino, y de su hijo menor, cuando el profesor Villalba Britos ingresó violentamente a su casa con un machetillo en la mano, con la clara intención de asesinarla.

El relato de la mujer agrega que en ese momento agarró a su hijo y salió corriendo por la parte de atrás de la vivienda para pedir auxilio a los vecinos. Revela que en ese instante su madre Adelaida trató de apaciguar al ofuscado hombre armado, cuando este le propinó un golpe de puño en uno de los ojos, dejándola inconsciente en el suelo.

Derivada al Hospital de Traumas

A consecuencia del grave daño físico, la señora Adelaida fue trasladada con urgencia hasta el Hospital de Traumas de la capital del país, donde se encuentra internada hasta hoy, de acuerdo con sus familiares.

En ese sentido, Salvadora refirió que toda su familia estaba muy preocupada por la decisión del juez de darle la prisión domiciliaria, de donde podía haber salido en cualquier momento y venir en busca de revancha, atendiendo que se trata de una persona muy violenta y peligrosa que está dispuesta a cometer cualquier cosa en contra de ellos, agregó.

Argumento del juez

Al respecto, el juez Nelson Mercado explicó que la medida de otorgarle el arresto domiciliario al educador fue supuestamente porque ninguna de las penitenciarías regionales tenía lugar. Sin embargo, aseveró que el acusado tenía prohibido comunicarse con la víctima que lo denunció, orden que el mismo día de su arresto domiciliario desobedeció, por lo que se le revocó su medida y deberá ser trasladado a la cárcel de Concepción, explicó Mercado.