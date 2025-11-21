La Fiesta de la Sandía será este sábado en San Pedro del Paraná

Las productoras del Comité de Timbo’i, San Pedro del Paraná, se alistan para la sexta edición de la Fiesta y Exposición de Sandía, que realizan con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Ofrecerán productor derivados de la sandía
- Vino
- Sandía deshidratada
- Dulce
- Mermelada
- Fruta abrillantada
El evento tendrá lugar en la finca del productor Héctor Marcial Cáceres Duarte, organizado por la Dirección de Extensión Agraria del MAG, junto al Comité de Productores Timbo’i.
La iniciativa reunirá a autoridades, productores, familias y visitantes que celebrarán la calidad de la sandía itapuense, reconocida por su sabor, tamaño y constante crecimiento productivo.
Lea más: De la fruta al negocio: el auge de los derivados de la sandía
Beneficios de la sandía
- Alta hidratación: compuesta principalmente por agua, es excelente para mantener el cuerpo hidratado, especialmente en climas cálidos.
- Salud cardiovascular: contiene licopeno y L-citrulina. El licopeno ayuda a reducir los niveles de colesterol, mientras que la L-citrulina se convierte en arginina, un aminoácido que mejora la circulación sanguínea, lo cual protege el sistema cardíaco y circulatorio.
- Regulación de la presión arterial: es una buena fuente de potasio y magnesio, minerales que ayudan a regular los líquidos y la presión arterial, contrarrestando los efectos del sodio.
- Propiedades antioxidantes: rica en antioxidantes como el licopeno y el betacaroteno (precursor de la vitamina A), que protegen las células del daño causado por los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro y diversas enfermedades, incluyendo algunos tipos de cáncer (como el de próstata).
- Fortalecimiento del sistema inmunológico: su alto contenido en vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a combatir enfermedades.
- Salud ocular y de la piel: la vitamina A y el betacaroteno son esenciales para el mantenimiento de una piel sana y una buena salud ocular.
- Función muscular y nerviosa: el potasio y el magnesio son fundamentales para el correcto funcionamiento de los nervios y los músculos, ayudando también en la recuperación muscular después del ejercicio.
- Mejora la digestión: su contenido en agua y fibra contribuye a una digestión saludable.