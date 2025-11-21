La Fiesta de la Sandía será este sábado en San Pedro del Paraná

Las productoras del Comité de Timbo’i, San Pedro del Paraná, se alistan para la sexta edición de la Fiesta y Exposición de Sandía, que realizan con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Ofrecerán productor derivados de la sandía

Vino

Sandía deshidratada

Dulce

Mermelada

Fruta abrillantada

El evento tendrá lugar en la finca del productor Héctor Marcial Cáceres Duarte, organizado por la Dirección de Extensión Agraria del MAG, junto al Comité de Productores Timbo’i.

La iniciativa reunirá a autoridades, productores, familias y visitantes que celebrarán la calidad de la sandía itapuense, reconocida por su sabor, tamaño y constante crecimiento productivo.

Beneficios de la sandía