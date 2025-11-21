Movimiento masivo en la Costanera en la antesala de la final de la Sudamericana

La Costanera de Asunción se convirtió anoche en uno de los principales puntos de encuentro para locales y visitantes que ya viven la previa de la final de la Copa Sudamericana, prevista para este sábado en la capital. En la noche de este jueves se registró un importante movimiento de personas, con puestos de venta, música y un ambiente festivo que marcó el inicio de un fin de semana histórico para la ciudad.

Funcionarios de la Municipalidad de Asunción realizaron controles en el sitio para ordenar el flujo de personas y verificar el expendio de productos en la vía pública. Jorge Torres, del Departamento de Vigilancia, explicó que el operativo busca mantener el orden y preservar la zona.

“Estamos verificando el tema del expendio en la vía pública y tratando de ordenar a los vendedores para que no se encimen. La Costanera está muy linda y queremos que no quede sucia; estamos viendo todo para que se trabaje en orden”, señaló.

Torres indicó que el movimiento de personas ya comenzó a incrementarse y que la expectativa es aún mayor para este viernes y sábado, días en los que se aguarda la llegada de más turistas extranjeros.

“Se está esperando una linda fiesta que le va a venir bien a la ciudad de Asunción. Hasta ahora no hay mayores inconvenientes. Estamos organizando a los nuevos vendedores ambulantes para evitar problemas de ubicación”, dijo.

El operativo municipal cuenta con el acompañamiento de otras instituciones, que también realizan controles en la zona.

Ambiente familiar y festivo en la antesala de la final

Entre los presentes se encontraba Gustavo Cano, quien asistió con amigos y vecinos para disfrutar del ambiente previo a la final.

“La Costanera tiene un color diferente ahora. Cambió bastante y trae mucha gente. Es una final más en nuestro país y un lindo espectáculo para ver con los amigos y la familia”, comentó.

Cano destacó que este tipo de eventos generan un movimiento importante de turistas y ayudan a posicionar a Paraguay.

“Se está empezando a conocer más Paraguay. Estas cosas están alzando el nombre del país”, expresó.

Con la final de la Copa Sudamericana, a horas de disputarse, la Costanera de Asunción se posiciona como uno de los epicentros de la fiesta continental, que promete atraer a miles de personas durante todo el fin de semana.