Tráfico ilegal de fauna silvestre: rescatan monos nocturnos en Luque

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) rescató en la ciudad de Luque a un par de monos nocturnos, considerados especie protegida. La comercialización de esta especie está estrictamente prohibida por la legislación ambiental vigente.

El procedimiento fue liderado por el Mades, con el apoyo del Batallón de Inteligencia Militar, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Como resultado del operativo, dos personas fueron aprehendidas y puestas a disposición del Ministerio Público para la continuidad del proceso legal correspondiente.

Los animales rescatados serán trasladados a un centro de atención especializada, donde recibirán asistencia veterinaria, evaluación integral y los cuidados necesarios para su rehabilitación y resguardo, conforme a los protocolos establecidos para la fauna silvestre.

“Desde el Mades estamos trabajando en la lucha contra el tráfico de animales silvestres. Reforzamos esfuerzos para proteger nuestra biodiversidad y hacemos un llamado a la ciudadanía a proteger nuestra fauna y rechazar cualquier forma de tráfico o comercialización de animales silvestres”, indicó el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando De Barros Barreto.