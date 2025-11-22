Copa Sudamericana: todos los buses con hinchas entraron sin incidentes, según Migraciones

Según comentó a ABC Color Favio Espínola, director general de Movimiento Migratorio de la Dirección Nacional de Migraciones, el último de los buses con seguidores del club Lanús de Argentina que debía entrar al país por el cruce Clorinda-Falcón para dirigirse a Asunción entró a las 15:05.

En total, comentó Espinoza, 61 buses con hinchas de Lanús ingresaron desde Argentina por Falcón. Mientras tanto, 66 transportes con seguidores del Atlético Mineiro brasileño entraron a Paraguay por Ciudad del Este.

Lea más: Lanús vs. Atlético Mineiro: final de la Copa Sudamericana en vivo

Se trata de buses gestionados por ambos clubes para el traslado de sus respectivas hinchadas al estadio Defensores del Chaco, donde argentinos y brasileños disputarán hoy desde las 17:00 la final del torneo continental de fútbol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Inadmisiones” y operativo retorno

Espinoza comentó que en Falcón se impidió el ingreso al país de siete visitantes argentinos con prohibición de ingresar a eventos deportivos, además de una persona que fue sorprendida portando una “manopla”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Operativo de migraciones se extenderá hasta febrero, estima director

El funcionario de Migraciones indicó que, culminado el proceso de ingreso de las hinchadas, los cruces fronterizos se preparan ahora para el “operativo retorno”, que comenzará inmediatamente después de la culminación del partido en Asunción.