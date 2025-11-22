Detienen a indígena que habría asesinado a su pareja e hirió a su hija en Yby Yaú

Los uniformados de la subcomisaría 24ª, llegaron hasta la comunidad denominada Ñuapy, departamento de Amambay límite con Concepción, donde se encontraba Cornelio Soria Duarte, quien tenía en su poder un cuchillo, de unos 30 centímetros, con mango de madera.

Al confirmar su identidad los policías lo detuvieron y comunicaron al fiscal Samuel Valdez, quien investiga el caso de feminicidio ocurrido a inicios de este mes y donde también fue herida la hija de la fallecida.

Lea más: Buscan a supuesto autor de feminicidio en Yby Yaú

El nativo fue llevado hasta la sede policial ubicada en la colonia Capitán Herminio Mendoza, más conocida como Pasiño, ubicada en el distrito de Yby Yaú departamento de Concepción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Soria Duarte cuenta con antecedente por violencia familiar año 2025.