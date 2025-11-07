Buscan a supuesto autor de feminicidio en Yby Yaú

La víctima de feminicidio fue identificada como María Gómez Romero (46), mientras que la mujer herida, su hija, es Anselma Soria Gómez (26), quienes recibieron heridas de arma blanca. Las sospechas recaen principalmente sobre la pareja y padre, respectivamente de las víctimas, Cornelio Soria Duarte (42).

El feminicidio y la lesión, se registraron minutos después de las 3:00 de este viernes, en una vivienda de paja de la comunidad indígena denominada “Yvyra Ija”, de la localidad de Capitán Herminio Mendoza, del distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción.

Todas las personas involucradas en el hecho, pertenecen a la nombrada comunidad nativa de Concepción.

En cuanto al supuesto autor, personal de la subcomisaría 24° de la colonia Capitán Herminio Mendoza se encuentra realizando trabajos de búsqueda para someter a la justicia al hombre de 42 años. En cuanto al arma blanca que habría sido usada para el crimen, fue incautada en la escena y entregada a la Fiscalía como evidencia.

Presunto feminicida huyó, pese a que lo agarraron tras el hecho

De acuerdo con el informe brindado por policías intervinientes, vecinos del lugar habían notificado del hecho y solicitaron la presencia del personal en el sitio. Una vez que los uniformados llegaron a la comunidad indígena, fueron recibidos por su líder, Mario Alberto Pesoa Ojeda (51).

El líder de la comunidad guió a los policías hasta la vivienda de las víctimas, donde fueron encontradas las dos víctimas, tendidas en el suelo. La fallecida estaba a unos metros de la casa en una posición decúbito lateral derecho, con heridas de arma blanca en el cuerpo.

En tanto que la hija de la víctima de feminicidio, se encontraba en posición decúbito dorsal con una herida penetrante producida por arma blanca, en la región torácica lado izquierdo, a quien rápidamente se le alzó en la patrullera y trasladó hasta el Centro Asistencial de Yby Yaú, para su atención médica inmediata.

Mario Pesoa informó que inicialmente aprehendieron al supuesto autor, pero este se las arregló para darse a la fuga.

También intervino la fiscala Jessika Verocay, con su comitiva, el médico forense, Dr. Javier Ruiz, quien inspeccionó el cuerpo y diagnosticó como causa probable de muerte por “shock hipovolémico” por heridas de grandes vasos.