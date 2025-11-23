Covid-19: se registra 12 semanas de ascenso sostenido del virus SARS-CoV2

El reporte semanal del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), muestra que si bien se registra una disminución del 3% en la demanda general de consultas por cuadros respiratorios, la curva de tendencia se mantiene persistentemente por encima del umbral de alerta, siendo el SARS-CoV2 el virus con mayor circulación en Paraguay.

Según el reporte, lo más preocupante es el incremento sostenido de casos graves. En la última semana epidemiológica se reportaron 289 hospitalizados por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), lo que representa un aumento del 6% con relación a la semana anterior. El 22% de estos pacientes requirió ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), indica el boletín.

El SARS-CoV2, el virus con mayor circulación

El informe confirma una tendencia preocupante en la circulación de virus. Desde hace doce semanas se registra un aumento constante de la circulación del SARS-CoV2 en el territorio nacional, convirtiéndose en el virus más detectado en pacientes hospitalizados por IRAG.

Esta circulación está asociada a la detección de la recombinante XFG, surgida a partir de los linajes LF.7 y LP.8.1. Aunque esta variante no está asociada a cuadros más severos, sí puede registrar un aumento significativo en la transmisión.

La población más afectada actualmente por los cuadros respiratorios es la franja de 5 a 19 años (25%), seguida por el grupo de mayores de 60 años (24%) y los menores de 2 años (19%).

En cuanto a la mortalidad acumulada, en lo que va del año suman 372 fallecidos confirmados por virus respiratorios. Los principales agentes causantes son el Rhinovirus, la Influenza A H1N1 y el SARS-CoV-2.

En la última semana se identificaron 5 fallecidos, de los cuales 3 fueron a causa de SARS-CoV2.